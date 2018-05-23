Сыр «Тысяча Озёр» получит новую уникальную упаковку

Теперь твердый и полутвердый сыр будет упакован в вертикальный пластиковый конверт с двойной спайкой, его можно будет открывать и закрывать многократно, как отмечают разработчики, это позволит продлить хранение сыра и не допустить его высыхание.

Для производства упаковки использовано меньшее количество пластика, чем раньше, при этом вес сыра в каждой упаковке остался прежним. Представители компании рассказали, что пленка, используемая для создания оригинального конверта, гораздо легче поддается переработке и имеет лучшие показатели ралагаемости.

Новая упаковочная линия запущена на производственной площадке в Санкт-Петербурге, ее производительность составит 700 кг сыра в час, то есть в месяц предприятие будет выпускать более двухсот тон сыра. Всего в проект вложено 3 млн евро.

В магазинах Северной столицы сыр в новой упаковке появится уже в июне, а в течение лета его можно будет купить и в других регионах страны.