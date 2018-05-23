«Я едва выжила»: девушка с церебральным параличом стала звездой соцсетей

Красавице Мариане Сфакиатфкис 22 года, и она далеко не всегда была здоровой и привлекательной.

«Я родилась в Греции недоношенным ребенком. Врачи вообще сказали моей беременной маме, что её ребенок родится мертвым, поэтому никто не подготовил послеродовых процедур. Однако я родилась живой. Меня отправили в интенсивную терапию, но к тому времени, как я туда попала, я слишком долго находилась без кислорода, это привело к повреждению мозга и церебральному параличу», — такую историю Мариана написала в своём Instagram и прикрепила своё детское фото.

Сейчас девушка живёт в Сиднее, где работает личным помощником. Свою историю она решила поведать миру, чтобы каждый человек, имеющий проблемы со здоровьем, дефекты или увечья, нашёл в себе силы быть сильнее и знал, что у него есть шанс на счастливую жизнь.

Церебральный паралич стал причиной потери контроля над мышцами. «В детстве я не понимала, что происходит и почему я так сильно отличаюсь от других детей. Они издевались и смеялись надо мной из-за того, что я была в инвалидном кресле и не могла ходить. Эти издёвки привели к депрессии, комплексам, неуверенности, постоянному чувству тревоги. Я была слишком мала и не знала, как со всем этим справляться, кроме как причинять себе вред».

Когда маленькой Мариане исполнилось пять лет, её семья переехала в Австралию, надеясь получить более квалифицированное лечение. «В 6 лет мне сделали сложнейшую многоуровневую операцию, которую я едва пережила. После неё у меня осталось девять шрамов на ногах», — вспоминает девушка.

Операция была успешной, хотя после неё Мариана почти год не могла даже пошевелить ногами. Ей пришлось снова учиться ходить, используя ходунки, а затем костыли.

«Хотя мне сказали, что я никогда не буду полностью здорова, операция была успешна и мои результаты поражали врачей. Я не стремилась стать идеальной, хотела стать лишь чуточку лучше себя самой. Моя любовь к фитнесу сильно повлияла на мою жизнь. Я стала сильным и независимым человеком», — говорит мужественная девушка.

Страничка Марианы в Instagram полна красивых фотографий и личных рекордов девушки в фитнесе. Именно занятие спортом помогли ей преодолеть психологические и физические проблемы. За успехами 22-летней красавицы следит более 50 тысяч человек. Подписчики часто пишут в комментариях, что Мариана стала для них источником вдохновения.