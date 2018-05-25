Ещё
Приморцев просят о помощи — «Давайте накажем наглого деда!»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Приморцев просят о помощи — «Давайте накажем наглого деда!» 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В Приморье ищут свидетелей дорожной аварии, произошедшей в одном из дворов во Владивостоке, сообщает PRIMPRESS.
«По адресу Красного знамени, 117Д притерли автомобиль моего дедушки. Свидетель оставил записку, что притер и уехал серый Prado госномер ***. ГИБДД нашли водителя, им оказался житель Находки 1951 года рождения, который пошел в отказ! Нужны свидетели, давайте накажем наглого деда! Фото прилагаю. Если есть информация просьба сообщить по телефону +7 (924) 235-44-43», — написали пострадавшие в соцсетях.
Primpress: последние новости
Мерзкое фото с набережной Цесаревича обсуждают владивостокцы «Не позорь Приморье»: новую участницу «Дом-2» затравили за эти слова Будущие мамы Приморья внесены в комплексную программу «Электронный мониторинг беременных»
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фанаты увидели грудь Орловой и попросили одеться85
Как уродует пластическая хирургия1
Почему вы едите банан неправильно21
Модель впала в кому после ненужной липосакции5
Ранняя седина: что делать и в чем причина?
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
06:17
Как уродует пластическая хирургия
Красота
05:44
Кто выживет в апокалипсис: мужчины или женщины
Психология
00:44
«Вы же замужем!»: Лукьянова показала фото из душа
Звёзды
06:54
Раскрыты секреты выигрыша в играх
Психология
04:12
Видео-тест расскажет, гений вы или ненормальный
Психология
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
00:51
Муж Шурыгиной рассказал о ее миллионах
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение