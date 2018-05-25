В Приморье ищут свидетелей дорожной аварии, произошедшей в одном из дворов во Владивостоке, сообщает PRIMPRESS.
«По адресу Красного знамени, 117Д притерли автомобиль моего дедушки. Свидетель оставил записку, что притер и уехал серый Prado госномер ***. ГИБДД нашли водителя, им оказался житель Находки 1951 года рождения, который пошел в отказ! Нужны свидетели, давайте накажем наглого деда! Фото прилагаю. Если есть информация просьба сообщить по телефону +7 (924) 235-44-43», — написали пострадавшие в соцсетях.