Не дышите берёзой, не грызите морковь. Аллергия бордо шагает по Приморью

Весна. Для одних — красота, для других — период обострения аллергического заболевания — поллиноза. Только во Владивостоке несколько аллерго-респираторных, диагностических центров, врачи твердят — приходите обследоваться. Детей-то сознательные родители ведут, а сами порой отмахиваются. Недавно в одной из аптек города мужчина умилил продавцов, скупив препаратов и ингаляторов «от аллергии и на всякий случай» на десять тысяч рублей. Завтра он может получить нежелательные осложнения и необратимые последствия. Как отмечают врачи, в Приморье климат для аллергических реакций благодатный. К поллинозу добавляются реакции на пыль, бытового клеща, химические вещества. Страдает каждый третий или четвёртый человек.

Чих и кашель в наследство

Аллергия может проявиться в любом возрасте, месте и времени года. Как в самом раннем детстве, так и на закате лет.

— Апрель-май, затем июль-август — горячие месяцы для нашего центра, — рассказывает зав. городским аллерго-респираторным центром, врач аллерголог-иммунолог Татьяна Продайко. — Количество людей, страдающих поллинозом или чувствительностью к пыльце, возрастает. Влияет многое — экология, образ жизни. Допустим, человек стремится улучшить качество жизни, подразумевая идеальную чистоту и стерильность. В иммунной системе происходит поломка — она начинает отторгать окружающую среду.

— Все факторы аллергии давно описаны, это в первую очередь генетически наследуемое заболевание, — продолжает врач аллерголог-иммунолог Владимир Лазанович. — На возникновение реакции влияют гены и внешняя среда. Если мама страдает аллергией — риск заболеть ребёнку 60%, папа — 30-40%, оба родителя — 75%. В каждом случае всё индивидуально, аллергия может проявиться через поколение. А бабушка зачастую и не знала о том, что она аллергик. Просто всю жизнь на сорняки чихала. Подумаешь!

Важно для начала передать детям хорошие гены. А если не удалось? Врачи говорят, что насморк и чихание в период цветения могут быть симптомами аллергического ринита, кашель, удушье, чувство дискомфорта в грудной клетке — бронхиальной астмы. Зуд, высыпание, активное шелушение — атопического дерматита.

— Нельзя заниматься самолечением, — предостерегает Татьяна Продайко. — Информация в интернете может быть ложной или не подходить конкретному человеку. Выход довольно прост. Сначала обратиться к участковому врачу, сдать первоначальные анализы, затем идти на приём к аллергологу, после чего нужно пройти дополнительное обследование.

Если ранее была выявлена реакция на цветение берёзы, желательно до сезона обострения за месяц-два обратиться к врачу. В период, когда нет воздействия аллергена, можно провести антигенспецифическую иммунотерапию (АСИД). В организм больного вводят безопасные дозы аллергена, чтобы иммунная система постепенно адаптировалась к нему.

— Состояние поллиноза не приносит комфорта, — подчёркивает Владимир Лазанович. — Ухудшается качество жизни, снижается работоспособность, у детей — успеваемость в школе. Аллергический ринит может быть дебютом круглогодичной с осложнениями бронхиальной астмы. Нельзя забывать о перекрёстной пищевой реакции. Аллергия требует постоянного контроля.

Встречается аллергия на пыльцу яблони и одновременно и на яблоки, на злаковые травы и на некоторые каши. Большая группа аллергиков спасается от полыни, амброзии. Если в момент их цветения поедать арбузы или дыни — реакция только усилится. Обидно, но аллергикам на цветение березы противопоказана морковь. Правильные рекомендации может дать только профессионал.

— Для каждой широты характерны ведущие аллергены, — поясняет врач. — Для Приморья — полынь, амброзия, берёза, ольха, луговые травы. Мы живём в очень влажном климате, поэтом много бытовых аллергенов — клещей домашней пыли, грибков и так далее.

Без кота и хомяка

А может, бежать от «чиха» подальше? Врачи советуют переехать, но сначала на время обострения.

— Если человек, страдающий в августе от амброзии, садится на самолёт и летит в северный регион, симптомы прекращаются, — уверяет Владимир Лазанович. — В следующем году поллиноз вновь вернётся. У аллергии память долгая, рассчитана не на один десяток лет.

Поменять климат можно, но есть опасность, что в новом регионе может настигнуть реакция на другой аллерген. Ведь пациент в целом склонен к аллергии. С другой стороны, бывало, что люди покидали регион или просто меняли квартиру, и им становилось лучше.

— Если человек получает адекватную базисную терапию, то чувствует себя хорошо, — добавляет Татьяна Продайко. — При бронхиальной астме человек может отказаться от препаратов, ингаляторов, но в рамках терапии и под наблюдением врача.

Всё зависит от состояния иммунной системы. Бывает так, что после 17 лет астма тяжело не протекает. А в момент родов у женщин снова возвращается. Аллергическая астма лечится современными средствами достаточно хорошо. Это не приговор, не инвалидность. С такой болезнью люди становятся чемпионами по лыжам, бегу, другим видам спорта.

Врач рассказывает, что бывают случаи на грани бедствия. Скажем, у ребёнка аллергия на шерсть кошек, а его ведут в цирк на представление львов и тигров, садят в первом ряду. Естественно, малыш начинает задыхаться: реакция на кошачье семейство. Потом в течение двух-трёх дней ребёнка приводят в чувство.

Важный фактор — здоровый образ жизни. Противопоказано курение, показана чистота в квартире. И хомячков лучше не держать при отягощённой наследственности.

Дышите — не дышите

Специалисты считают, что причина большинства заболеваний, в т. ч. аллергических — в поверхностном дыхании.

— Когда говорят о дыхании, имеют в виду вдох-выдох, — сетует автор дыхательной гимнастики из Находки Александр Каплин. — Другое дело, если у человека развиты мышцы дыхательной системы. Каждый вполне может эти мышцы укрепить. Таким образом и решаются проблемы с простудами, аллергическими реакциями. Чтобы освоить комплекс упражнений, никаких противопоказаний нет, разве только плохое настроение. Не хотите жить, не дышите. Проблема в том, что дыхательными упражнениями у нас не занимаются. Где эти толпы здоровых седовласых мужчин?

Полезны прогулки на свежем воздухе. Приморский край нам дарит море, которое поможет ослабить реакции на цветущие деревья и травы. Учёные советуют избегать некоторых растений, даже при отсутствии аллергии. А малыш, заигравшись в кустах, нет-нет и пожует травинку.

— Самые ядовитые цветы — изящные акониты, известные под народным названием «борец», — рассказывает биолог Марина Колдаева. — Дикие зонтичные в период цветения могут вызвать химический ожог, если находиться с ними вплотную. Ядовитые масла, которые выделяет при цветении ясенец пушистоплодный, при попадании на кожу вызывают ожог второй степени, след долго заживает. В основном это касается растений диких, окультуренные теряют ядовитые свойства.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Психотерапевт Зоя Бояркеева:

— Аллергия относится к большим психосоматическим заболеваниям. Для улучшения состояния больных разрабатываются специальные программы. Иммунная система реагирует не только на пыльцу и бактерии, но и на стрессы. Если ребёнок либо взрослый не может ощущать себя в безопасности, кожа обрастает ещё одним слоем. Так возникает атопический дерматит. Многие пациенты жалуются: мол, у меня аллергия на работу. Советую разобраться объективно. Может быть, в вашем офисе цветёт цветок, который вызывает реакцию, а люди тут не при чём.

МНЕНИЕ ВЛАСТИ

Председатель комитета по социальной политике думы Владивостока Наталья Таран

— Если ребёнок астматик или аллергик, важно знать об этом учителю. Помню случай, как, будучи педагогом, я отказалась вывести ребёнка-астматика во время цветения черёмухи на занятия по физкультуре. Неизвестно, какие могут быть последствия. Родителям не нужно скрывать хроническое заболевание — это серьёзно. Учитель должен знать, в каком кармане куртки лежит препарат, запасной баллончик. Важно уметь прийти школьнику на помощь в случае приступа. Нужно проинформировать директора школы. Не надо молчать, ведь это касается здоровья и жизни ребёнка.

КСТАТИ

Так называемые гипоаллергенные продукты, вещи и постельное бельё — это порой чистейшей воды рекламная уловка. Аллергия — штука индивидуальная и непредсказуемая. Напоминает ходьбу по минному полю или игру в рулетку. У каждого свой спектр аллергенов. Главное — вовремя обратиться к врачу.