Дочь Екатерины Волковой потратила свои сбережения на цветы учителям

Дочь популярной актрисы Екатерины Волковой закончила дошкольный год и в честь своего выпускного решила поблагодарить педагогов, потратив все свои карманные сбережения на цветы любимым учителям. Такое поведение не могло не тронуть мать, которая поспешила похвастаться малышкой перед поклонниками.

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова растит дочь Елизавету, которой недавно исполнилось 7 лет. Девочка обладает добрым сердцем и даже сумела уговорить свою маму на покупку домашних животных, которые, впрочем, трагически погибли. Однако Елизавета не замкнулась в себе и продолжает совершать трогательные поступки, заставляя свою звездную маму испытывать гордость за столь чудесную дочь. Девочка на днях отгуляла на выпускном и к празднику решила выразить свою благодарность педагогам, которые учили ее все это время. И для того чтобы купить им цветы, Елизавета не стала просить денег у родителей, а еще задолго до мероприятия решила накопить на букеты своими силами.

И хотя ее денег не хватило на полноценные букеты, Екатерина Волкова все равно ощутила прилив гордости и не замедлила поделиться со своими поклонниками трогательным поступком дочери. «Гусёна долго копила и откладывала деньги. Я была уверена, что собирает на какую-то куклу или игрушку. А она вчера попросила купить цветов всем своим педагогом в дошколке (сегодня у неё выпускной). Пришлось, конечно, добавить немного деньжат к Лизкиным накоплениям. Но какая разница!» — поведала актриса, показывая счастливую дочь в окружении цветов.

Разумеется, почитатели умилились щедростью девочки и отметили, что такое поведение — результат хорошего воспитания, а потому Екатерина может по праву гордиться собой. «Умница! Это прекрасно, когда с юного возраста ребенку свойственно чувство благодарности» «Какая молодчина, правильное воспитание с детства дает свои плоды рано или поздно. Поздравляю вас с выпускным! Интересной и увлекательной школьной дороги» «Очень достойный поступок, благодарность учителям! Просто молодчинка!» «Какая она молодец, заботливая и благодарна! И не важно сколько надо было добавить, то что у ребёнка есть такое желание — это прекрасно!»