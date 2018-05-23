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Житель Великобритании нашел в саду бункер времен Второй мировой войны
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Житель Великобритании нашел в саду бункер времен Второй мировой войны 

ТК «Звезда» 40 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Бункер состоит из двух комнат, одна из которых рассчитана на сто человек, и двух запасных ходов.
Житель Великобритании обнаружил в собственном саду бункер времен Второй мировой войны. Об этом пишет The Mirror.
Житель дома в Мидлсборо Крис Скотт и строитель Тони Сизер нашли необычную дренажную крышку в саду, проводя обширные ремонтные работы.
Домовладелец был ошеломлен, когда узнал, что это секретное укрытие Второй мировой войны. Бункер состоит из двух комнат, одна из которых рассчитана на сто человек, и двух запасных ходов.
По словам владельца дома, соседи упоминали о том, что в их окрестностях есть подобное укрытие, но Крис не придавал этому значения.
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