Житель Великобритании нашел в саду бункер времен Второй мировой войны

Бункер состоит из двух комнат, одна из которых рассчитана на сто человек, и двух запасных ходов.

Житель Великобритании обнаружил в собственном саду бункер времен Второй мировой войны. Об этом пишет The Mirror.

Житель дома в Мидлсборо Крис Скотт и строитель Тони Сизер нашли необычную дренажную крышку в саду, проводя обширные ремонтные работы.

Домовладелец был ошеломлен, когда узнал, что это секретное укрытие Второй мировой войны. Бункер состоит из двух комнат, одна из которых рассчитана на сто человек, и двух запасных ходов.

По словам владельца дома, соседи упоминали о том, что в их окрестностях есть подобное укрытие, но Крис не придавал этому значения.