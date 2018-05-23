Прочесть перед открытием сезона: 9 постов для дачников

Перед началом сезона редкий дачник не пребывает в легкой растерянности. Ведь за зиму на участке скопилась уйма дел, а в голове полно идей по его апгрейду. Мы собрали девять лучших постов с полезными советами и лайфхаками о том, как эффективно улучшить дачную жизнь, сделать клумбы красочнее, а урожай — вкуснее.

Многие работы, которые обычно делают ранней весной, можно выполнить и сейчас: ведь затяжная зима в нынешнем году все равно не позволила дачникам добраться до своих участков раньше апреля.

Быстро привести в порядок дачный домик после зимовки поможет наша пошаговая инструкция с минимумом обязательных работ — от осмотра крыши и устранения найденных повреждений до обновления дачной мебели и текстиля.

Это водонепроницаемое покрытие по периметру дома, примыкающее к фундаменту. Вместе с профи разбираемся, в чем важность такой конструкции и почему нельзя игнорировать ее обустройство, как ее сделать и какие материалы задействовать, чтобы отмостка прослужила долго.

Бетонная плитка или натуральный камень? А может, и вовсе обойтись аккуратно постриженной газонной травой? От чего зависит выбор того или иного типа садовой дорожки и какие материалы и этапы укладки бывают, рассказывает ландшафтный дизайнер Ирина Лукьянова

Красивый сад или огород совсем не обязательно должен быть большим. А интересных и небанальных решений по оформлению микро-участков площадью не больше сотки (например, прилегающих к таунхаусам), не намного меньше, чем для полноценных загородных дач. Ландшафтный дизайнер Мария Шумская предлагает сразу десять классных идей.

Дачные уикенды можно проводить комфортнее и веселее, если обустроить на участке удобное и красивое место для досуга на свежем воздухе. Ирина Лукьянова делится эффективными решениями, иллюстрируя их примерами из собственной практики.

Участки, усеянные сплошными огородами без конца и края, давно в прошлом. В моде — аккуратные, эстетичные грядки, которые, помимо своего основного предназначения, могут еще и эффектно украсить дачную территорию. В этом посте рассматриваем пять эффективных решений обустройства грядок.

Что делать, чтобы семена проросли быстрее, как бороться с насекомыми и чем может быть полезна обыкновенная зола — наши советы и лайфхаки точно не ударят по карману и помогут превратить любой сад в райский.

Открытая, крытая, круговая, терраса-павильон и со стеклянными стенами… Разбираемся, какими бывают дачные пристройки — классические и современные — и рассказываем, как их лучше обустроить.