Порядок в квартире и голове: чего ждать от книги «Уборка в стиле дзен»

Совсем недавно на русском языке вышла книга Шуке Мацумото «Уборка в стиле дзен: метод наведения порядка без усилий и стресса от буддийского монаха» («Эксмо») — название говорит за себя. Работает ли обещанный чудодейственный метод и что вас ждет на страницах — рассказываем.

«Если уборка всегда была для вас нелюбимым делом, которое отнимало много времени и сил, эта книга изменит ваши взгляды. Благодаря ей вы научитесь поддерживать чистоту без напряга. Избавившись от лишнего, вы проникнете в природу вещей, а также почувствуете прилив сил и гармонию».

Тем, у кого, как говорит автор, неспокойно на душе и патина на сердце. Как определить, про вас ли это? Все просто: недостаточно ровно ставите обувь, придя домой с работы, или привыкли скидывать одежду на спинку стула — точно патина, и книга для вас. То есть для 99,9% живых людей.

Вроде бы Шуке Мацумото рассказывает про то, как наводить порядок в квартире, основываясь на укладе монахов в дзенских храмах. Но на самом деле — про то, как вообще жить. Без преувеличений: вас даже научат правильно дышать, чистить зубы и есть. А заодно — «слышать голос вещей» и «чувствовать время года».

А еще расскажут много интересного о том, как живут японские монахи. С одной стороны, не самая нужная информация — сложно представить ситуацию, в которой вам пригодится навык правильно завязывать на голове полотенце, плести сандалии или собственноручно брить себе голову. Но зато узнаете, что такое «дзокин» и «фундзоэ».

Хотя самое главное — эти неторопливые, вдумчивые повествования о самых очевидных вещах вроде мытья посуды точно настроят на медитативный лад. И заставят пересмотреть взгляд не только на быт, но и на жизнь. Воспринимать полив цветов или вытирание пыли как ритуал, наполненный смыслом, точно начнете — а с современным ритмом жизни этот навык необходим.

Что касается прикладной информации — вряд ли узнаете что-то кардинально новое. Нужно сначала смахнуть пыль с полки, а потом протереть влажной тканью — это мало похоже на открытие. Все-таки эта книга больше про настроение, чем про практические советы. Но почерпнуть тоже можно многое.

А духовная практика, позволяющая очистить сердце.

Причем открыв окна — так вы впускаете в дом природу и настраиваетесь на нужный лад.

От верхних шкафов и полок — к полу.

Так возникает чувство благодарности и сплоченности. Особенно важно, чтобы дети тоже принимали участие.

Есть только настоящее! Не копите грязные вещи и немытую посуду.

Даже если она стоит чуть дороже. Еда — это ритуал, и подходить к нему нужно соответствующе.

Кто не ценит вещи — не ценит и людей.

Хотя никто не видит, что творится в вашем шкафу, вы все равно будете чувствовать внутренний дискомфорт, если там бардак.

«Не позволяя себе привязываться к вещам, обретаешь свободу в сердце, » — говорит Мацумото.

Это тоже не только уборка — в первую очередь церемония, сближающая членов семьи.