Какие вещи запрещено делать в мечети

Слово «мечеть» происходит от арабского слова «масджид», которое означает «падать ниц». То есть, мечеть — это место поклонения и молитвы. Мечети служат мусульманам для общего совершения молитв, а так же, иногда, как места собрания народа и обучения основам мусульманского вероучения.

В соответствии с этим, существует строгий этикет поведения в мечети. Посещать эти культовые здания могут не только последователи ислама, но и представители других вероисповеданий, но, разумеется, только в том случае, если люди будут вести себя подобающе. Итак, чего же ни в коем случае нельзя делать в мечети? [С-BLOCK]

1. Входить в мечеть следует обязательно с правой ноги.

При этом мусульманин обязан при этом произнести: «О Всевышний, открой врата милости своей». Кроме того, войдя в помещение, мусульманин должен поздороваться со всеми, произнеся «Ас-саляму алейкум». При этом, здороваться нужно, даже если в мечети никого нет, так как считается, что в храме всегда присутствуют ангелы.

2. В мечеть нельзя входить в обуви. Это касается и мужчин, и женщин, и мусульман и иноверцев. Поэтому, собираясь в мечеть, допустим, на экскурсию, следует позаботиться о том, чтобы носки были чистые и не дырявые. Обувь оставляют при входе в специальных шкафчиках, но, если есть желание, можно взять ее с собой в пакете.

3. Следует подумать и об одежде. Она должна быть чистой и красивой. И у мужчин, и у женщин, должны быть прикрыты колени и плечи, а женщинам следует покрыть голову платком, чтобы волосы не были видны. Мусульманки одеваются так, чтобы видны были только кисти рук, ступни ног и лицо (впрочем, в некоторых странах скрывают и лицо), при этом одежда не должна быть слишком яркой и обтягивающей. Вот на это следует ориентироваться и представительниц

ам других вероисповеданий, если они не хотят вызвать негодования у мусульман. [С-BLOCK]

4. Ни в коем случае не стоит посещать мечеть тем, кто незадолго перед тем ел чеснок и лук. Пророк Мухаммед говорил так: «Кто поест лук, чеснок или лук-порей, пусть не приближается к нашей мечети, потому что ангелов раздражает то, что раздражает сынов Адама». Иными словами, в мечети не допускается никакого зловония. Мужчинам даже допустимо умеренно воспользоваться благовониями. А вот женщинам, напротив, парфюмерией пользоваться не стоит. Считается, что аромат, исходящий от женщины, может помешать молитвенному сосредоточению мужчин. Вероятно, поэтому, женщины молятся в мечети в специальных помещениях, отделенных от тех, где собираются мужчины.

5. Кроме того, женщинам запрещено посещать мечеть в «особенные дни».

6. Запрещено проходить перед человеком, совершающим намаз. В хадисе (хадисом называют предание о словах и действиях пророка Мухаммеда, которое затрагивает особенности жизни мусульманской общины) сказано: «Если бы проходящий непосредственно перед молящимся знал, что он совершает, то простоять сорок лет было бы лучше для него, чем пройти непосредственно перед ним». [С-BLOCK]

7. Сесть на пол в мечети можно, но ни в коем случае нельзя сидеть, направив ноги в сторону Каабы. Кааба — это главная святыня ислама, храм Каабы находится в Саудовской Аравии, в городе Мекке. Направление на Мекку в каждой мечети обозначено пустой нишей в стене, именуемой михрабом. Именно к михрабу обращены лица молящихся.

8. В мечети нельзя шуметь.

9. Мужчинам и женщинам, посещающим мечеть в составе экскурсии, не следует держаться за руки, обниматься и целоваться, даже если они муж и жена.

10. Мечеть нельзя посещать в нетрезвом состоянии. Кроме того, в мечеть не пустят душевнобольного. Если кто-то пожелает взять с собой на экскурсию маленького ребенка, то должен помнить о том, что его поведение может побеспокоить других людей. В случае, если ребенок раскапризничаетс

я, нужно выйти с ним из мечети. [С-BLOCK]

11. Обычно, гостям разрешают фотографировать в мечети. Но следует помнить, что нельзя снимать верующих во время молитвы.

12. Выходить из мечети нужно с левой ноги. Мусульмане при этом говорят: «Аллах, прости мои грехи».