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12 человек, которые совершенно случайно встретили своих двойников
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12 человек, которые совершенно случайно встретили своих двойников 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Некоторые верят, что встреча с двойником — это плохое предзнаменование, которое может означать даже смерть. Но нам кажется, что пора забыть подобные предубеждения. Лучше подивиться тому, на что способна природа — например, создать двух человек, которых почти не отличить друг от друга, но при этом не являющихся родственниками.
Именно так сделали эти 12 человек, которые совершенно неожиданно встретили — кто на улице, кто в самолете, а кто на отдыхе — свою копию. Они обрадовались и рассказали об этом всему миру.
Источник: Demilked
«Только что встретила своего двойника».
«На свадьбе родственников наткнулась на своего двойника. Она сестра мужа моей кузины, так что мы даже не родственники».
«Вчера вечером друг встретил своего двойника».
Отошедший от дела священник Нил Ричардсон переехал в Эссекс и долго не мог понять, почему люди здороваются с ним и называют его Джоном. Оказалось, что у него есть двойник по соседству.
А эти ребята встретились на музыкальном фестивале.
Они — на вечеринке.
«Столкнулась со своим двойником. Мой папа, кузены и брат перепутали нас».
«Сходил вчера в IKEA».
«Нас перепутала его девушка».
«Мой двойник сидел в самолете недалеко от меня. Потом оказалось, что мы поселились в одном отеле. В итоге пошли выпить пива».
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