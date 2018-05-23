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В День защиты детей центр Екатеринбурга оставят без алкоголя
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В День защиты детей центр Екатеринбурга оставят без алкоголя 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о проведении праздничных мероприятий Дня защиты детей, где указано, в какое время в центре уральской столицы запретят продажу алкоголя, сообщает в среду, 23 мая, «АиФ-Урал».
Алкоголь запретят продавать в Екатеринбурге за два до начала праздничных мероприятий, посвященных Дню защиты детей 1 июня. «Предприятиям торговли, расположенным в границах проспекта Ленина — улиц Пушкина — Малышева — 8 Марта, прекратить розничную продажу алкогольной продукции за два часа до проведения, во время проведения и в течение часа после проведения праздника», — говорится в постановлении.
Основной площадки для детей станет Исторический сквер, где с 10 до 15 часов ребят ждут различные активности и концертные выступления. Аналогичные мероприятия традиционно состоятся и в Центральном парке культуры и отдыха им. Маяковского. К слову, здесь гостей ждет специальная акция от издания «АиФ-Урал».
Одним из важных пунктов в документе является организация бесплатного проезда на муниципальном общественном транспорте для групп детей. Из расчета — один педагог и 10 детей с наличием на руках соответствующего приказа от образовательной организации.
Контроль за исполнением постановления возложили на заместителя главы администрации Екатеринбурга по социальным вопорсам Михаила Матвеева.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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