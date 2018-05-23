В День защиты детей центр Екатеринбурга оставят без алкоголя

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о проведении праздничных мероприятий Дня защиты детей, где указано, в какое время в центре уральской столицы запретят продажу алкоголя, сообщает в среду, 23 мая, «АиФ-Урал»

Алкоголь запретят продавать в Екатеринбурге за два до начала праздничных мероприятий, посвященных Дню защиты детей 1 июня. «Предприятиям торговли, расположенным в границах проспекта Ленина — улиц Пушкина — Малышева — 8 Марта, прекратить розничную продажу алкогольной продукции за два часа до проведения, во время проведения и в течение часа после проведения праздника», — говорится в постановлении.

Основной площадки для детей станет Исторический сквер, где с 10 до 15 часов ребят ждут различные активности и концертные выступления. Аналогичные мероприятия традиционно состоятся и в Центральном парке культуры и отдыха им. Маяковского. К слову, здесь гостей ждет специальная акция от издания «АиФ-Урал».

Одним из важных пунктов в документе является организация бесплатного проезда на муниципальном общественном транспорте для групп детей. Из расчета — один педагог и 10 детей с наличием на руках соответствующего приказа от образовательной организации.