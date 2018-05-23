Ещё
В День защиты детей в центре Екатеринбурга введут «сухой закон»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В День защиты детей в центре Екатеринбурга введут «сухой закон» 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В центре Екатеринбурга в День защиты детей, 1 июня, будет запрещена продажа алкоголя. Об этом говорится в постановлении о подготовке и проведении праздника, которое подписал глава администрации Александр Якоб.
«Предприятиям торговли, расположенным в границах проспекта Ленина — улиц Пушкина — Малышева — 8 Марта, прекратить розничную продажу алкогольной продукции за два часа до проведения, во время проведения и в течение часа после проведения праздника», — говорится в документе.
Сам праздник пройдет в Историческом сквере с 10 до 15 часов. В эти же промежутки времени организованные группы детей и сопровождающие их педагоги смогут бесплатно проехать в общественном транспорте.
Перед началом праздника территорию Исторического сквера проверят на наличие взрывчатки. В 10:30 стартует праздничное шествие юных жителей города, в 11:15 начнется концерт.
Также в мэрии обратились в ЦВО с просьбой организовать для детей выставку военной техники. На Плотинке также покажут пожарно-спасательную технику.
Ранее мы публиковали инструкцию, куда жаловаться екатеринбуржцам, если дети в опасности.
e1.ru: последние новости
Уральский священник подал в суд на патриарха Кирилла, который разрешил расторгать церковные браки Садоводам на заметку: ученые аграрного университета рассказали, что пора высаживать в огороде «Система как у подъемного крана»: фельдшер придумал, как поставить на ноги парня после страшного ДТП
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Открыта неожиданная бытовая причина ожирения8
Зрелые модели снялись в бодипозитивной рекламе18
51-летняя Холли Берри показала себя в нижнем белье11
Дочь Мадонны показала подмышки и всех расстроила25
К чему ведет кровосмешение7
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
10:12
Топ хитрых уловок, которые используют рекламщики
Психология
04:50
О чём говорят ваши руки
Здоровье
13:52
Звезды, которые не боятся старости
Звёзды Здоровье
04:16
К чему ведет кровосмешение
Здоровье
00:08
Дочь Мадонны показала подмышки и всех расстроила
Звёзды Экономика
00:29
51-летняя Холли Берри показала себя в нижнем белье
Звёзды
06:27
Загадки, которые под силу лишь самым смекалистым
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение