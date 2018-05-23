В День защиты детей в центре Екатеринбурга введут «сухой закон»

В центре Екатеринбурга в День защиты детей, 1 июня, будет запрещена продажа алкоголя. Об этом говорится в постановлении о подготовке и проведении праздника, которое подписал глава администрации Александр Якоб

«Предприятиям торговли, расположенным в границах проспекта Ленина — улиц Пушкина — Малышева — 8 Марта, прекратить розничную продажу алкогольной продукции за два часа до проведения, во время проведения и в течение часа после проведения праздника», — говорится в документе.

Сам праздник пройдет в Историческом сквере с 10 до 15 часов. В эти же промежутки времени организованные группы детей и сопровождающие их педагоги смогут бесплатно проехать в общественном транспорте.

Перед началом праздника территорию Исторического сквера проверят на наличие взрывчатки. В 10:30 стартует праздничное шествие юных жителей города, в 11:15 начнется концерт.

Также в мэрии обратились в ЦВО с просьбой организовать для детей выставку военной техники. На Плотинке также покажут пожарно-спасательную технику.

Ранее мы публиковали инструкцию, куда жаловаться екатеринбуржцам, если дети в опасности.