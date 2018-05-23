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Елена Валюшкина бросила молодого любовника
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Елена Валюшкина бросила молодого любовника 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Актриса Елена Валюшкина встретила мужчину своей мечты. Правда, нового избранника звезда пока не афиширует.
— Мой любимый запретил мне рассказывать о себе, — призналась актриса. — Раз так хочет, значит, я не против. Он меня постоянно удивляет. Бывает, купит билет на самолет — и мы летим в красоту. Я теперь только таких выбираю, чтобы и деньги, и путешествия.
— Это вы говорите о том, который на 20 лет вас младше?
— Нет, у меня уже другой. С тем мы давно не вместе. Когда меня что-то не устраивает в отношениях, я просто расстаюсь, и все. Мы поняли, что разные люди. Сначала было интересно, потом появился другой мужчина. Он, кстати, тоже меня моложе.
— Кто у вас главный?
— В нынешних отношениях он командует. У меня первый раз такое. Было всякое, но такого еще не было (смеется). Но замуж я не собираюсь. Уже два раза была: ничего хорошего в браке нет! У меня сейчас другие заботы: дети, работа. На днях выпускаю совместный спектакль вместе с Юрским.
— На домашние дела время остается? Помните, когда последний раз стояли у плиты?
— Только сегодня. У меня же дети, я им часто готовлю. Делаю это волшебно. Меня научила мама. Она была поваром-кондитером. Конечно, у меня есть мечта, чтобы, как у испанской наследницы, было два повара и каждый день — новое меню. Но пока этого позволить себе не могу. Я люблю разную кухню. Когда отдыхаю на юге, предпочитаю морепродукты. В Грузии — грузинскую. Дома готовлю все по настроению.
— А как же диета?
— Да хватит уже. Пусть молодые сидят на них. В моем возрасте уже другие ценности. Зачем лишать себя удовольствия?
— Какие блюда в вашем исполнении особенно нравятся вашему мужчине?
— Все мои мужчины были в восторге от «Наполеона». За всю свою жизнь, сколько я его готовлю, еще ни один человек не сказал: «Лена, я ел где-то „Наполеон“ вкуснее, чем у тебя!» Кстати, когда я ходила на программу к Ване Урганту, хотела приготовить этот торт. Но мне дети запретили категорически. Они стали меня просить: «Мама, не выдавай секретов!»
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