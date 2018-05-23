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Гордость республики: фермеры Таджикистана вывели новый сорт картофеля
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Гордость республики: фермеры Таджикистана вывели новый сорт картофеля 

Мир24 51 минуту назад
Таджикистанские ученые вывели новый сорт картофеля. А назвали его в честь республики — «Таджикистан». Овощ предназначен для горной местности, первые клубни посадили в районе Лахш, передает «МИР 24».
«Прежде чем сажать картофель, все семена были изучены и проверены специалистами Минсельхоза. Это делается для того, чтобы предотвратить генные болезни. «Таджикистан» — новый сорт, поэтому в течение всего периода роста и созревания мы будем проверять состояние и устранять неполадки», — указал агроном Авазбек Махмадов.
Под новый сорт в районе выделили 50 гектаров земли. Картофель неприхотлив, высаживать его можно в любой почве. Еще один плюс — сорт «Таджикистан» устойчив к болезням. С одного куста фермеры могут получить до 30 клубней. Собирать урожай аграрии начнут лишь в начале октября. А весь картофель попадет пока на внутренний рынок республики.
В прошлом году фермеры республики собрали 200 тонн картофеля. А в этом они намерены выйти на рекорд и получить на 50 тонн больше.
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