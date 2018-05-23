Студентам бийского колледжа прививают семейные ценности

В бийском педагогическом колледже прошла встреча участников проекта «Семейный старт». Социальный проект был создан, чтобы помочь молодым парам подготовиться к семейной жизни и найти свой рецепт счастливых отношений.

Авторы проекта разработали программу, которая поможет привить участникам правильные семейные ценности и тем самым создать фундамент для крепкого брака.

«Это очень такой хороший знак, что помогают нам уже в колледже. На самых начальных этапах нам уже предлагают помощь в создании семьи. Это очень хорошо, потому что сами мы делаем очень много ошибок всяких разных. А так некоторых ошибок можно избежать», — говорят участники проекта Татьяна Баева и Семен Шмаков.

Ребята в рамках встречи примерили роли мужа и жены и получили от специалистов ценные советы о том, как научиться преодолевать возникшие трудности.

Волонтеры намерены вести студенческие пары на протяжении всего года. По окончании проекта будет проведено повторное тестирование, чтобы понять эффективность «Семейного старта». Организаторы уверены, что в дальнейшем проект привлечет больше участников.