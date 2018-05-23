Ещё
Студентам бийского колледжа прививают семейные ценности
Далее:
Читайте также:
Ещё

Студентам бийского колледжа прививают семейные ценности 

АиФ — Алтай 37 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
В бийском педагогическом колледже прошла встреча участников проекта «Семейный старт». Социальный проект был создан, чтобы помочь молодым парам подготовиться к семейной жизни и найти свой рецепт счастливых отношений.
Авторы проекта разработали программу, которая поможет привить участникам правильные семейные ценности и тем самым создать фундамент для крепкого брака.
«Это очень такой хороший знак, что помогают нам уже в колледже. На самых начальных этапах нам уже предлагают помощь в создании семьи. Это очень хорошо, потому что сами мы делаем очень много ошибок всяких разных. А так некоторых ошибок можно избежать», — говорят участники проекта Татьяна Баева и Семен Шмаков.
Ребята в рамках встречи примерили роли мужа и жены и получили от специалистов ценные советы о том, как научиться преодолевать возникшие трудности.
Волонтеры намерены вести студенческие пары на протяжении всего года. По окончании проекта будет проведено повторное тестирование, чтобы понять эффективность «Семейного старта». Организаторы уверены, что в дальнейшем проект привлечет больше участников.
АиФ — Алтай: последние новости
Специалисты рассказали о натуральных и синтетических консервантах В Барнауле у 7 человек выявили рак кожи в ходе бесплатного обследования 30-килограммовый десерт приготовили в «Ночь музеев» на Алтае
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Открыта неожиданная бытовая причина ожирения8
Зрелые модели снялись в бодипозитивной рекламе18
51-летняя Холли Берри показала себя в нижнем белье11
Дочь Мадонны показала подмышки и всех расстроила25
К чему ведет кровосмешение7
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
10:12
Топ хитрых уловок, которые используют рекламщики
Психология
04:50
О чём говорят ваши руки
Здоровье
13:52
Звезды, которые не боятся старости
Звёзды Здоровье
04:16
К чему ведет кровосмешение
Здоровье
00:08
Дочь Мадонны показала подмышки и всех расстроила
Звёзды Экономика
00:29
51-летняя Холли Берри показала себя в нижнем белье
Звёзды
06:27
Загадки, которые под силу лишь самым смекалистым
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение