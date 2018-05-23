Звезда «Зачарованных» Алисса Милано рассказала о времени в лечебнице

45-летняя актриса Алисса Милано откровенно рассказала, как непросто ей далось материнство и какие смешанные чувства она испытывала. Актриса настолько переживала за своего первенца — сына Майло, что ей даже понадобилась помощь психиатров.

Звезда «Зачарованных» Алисса Милано редко появляется на телеэкранах. После финала сериала у актрисы было мало заметных ролей и основной доход она получала от рекламы. Необходимость разрываться между работой и ребенком, а также переживания, связанные с ним, довели ее до больничной палаты — из-за послеродовой депрессии красавица несколько дней провела в психиатрической клинике.

Милано в интервью зарубежным СМИ рассказала, что в прошлом пережила выкидыш и очень обрадовалась, когда узнала о новой беременности. В 2011 году она планировала родить сына сама, но из-за осложнений врачам пришлось сделать кесарево сечение. Алисса чувствовала себя виноватой, так как не справилась с «задачей» и у нее начались панические атаки. Чувство страха за малыша не покидало, потому она обратилась за помощью специалистов.

Сейчас Алисса Милано и ее муж Дэвид Баглиари воспитывают еще и дочку Элизабеллу, которая появилась на свет в 2014 году. Проблемы новоиспеченных матерей многим знакомы не понаслышке: «Ой, как я тебя понимаю, я тоже сильно за малыша переживаю всегда, это невыносимо иногда становится». «Спасибо ей, что рассказала свою историю». «Да, женщинам сложно жить, но что поделать, у меня тоже психика пошатнулась после родов, я постоянно переживаю за ребенка». «Лечение в психбольнице — о, об это страшно даже подумать. Но хорошо, что ей помогло». «Если бы у всех была возможность обратиться к психологам и психиатрам». «Хорошо, что этот период в прошлом остался, мне тоже знакомо постоянное беспокойство о детях».

А вот у Шэннен Доэрти, коллеги Алиссы Милано по «Зачарованным», проблемы со здоровьем еще серьезней — актриса лечится от рака груди и недавно перенесла очередную операцию.