Актрисы сериала «Практика» скрывали свою беременность от режиссера 

Недавно на Первом канале стартовал показ второго сезона сериала «Практика». Во время съемок этой картины сразу две актрисы были беременны. Не так давно Ксения Лаврова-Глинка родила сына, а Ольга Чудакова — дочь. На днях Ольга рассказала, что еще на съемках первого сезона обсуждала с коллегой, кто их них первой решится родить малыша. В итоге Ксения опередила ее на четыре месяца. Так получилось, что актрисам удалось скрывать до последнего свое «интересное» положение от режиссера.
«На площадке никто не знал, что я жду ребенка, кроме нее, потому что я тщательно скрывала. Ксения знала мою тайну, а я — ее, и мы друг друга прикрывали», — пояснила Чудакова. Она отметила, что режиссер картины узнал о беременности артисток только, когда уже шло озвучание серий. Ольга призналась, что сейчас очень счастлива. Разница между ее дочкой и старшим сыном от предыдущего брака 20 лет. По ее словам, Никита с большим интересом разглядывает маленькую Машу.
Ольга Чудакова с сыном Никитой и экс-мужем Алексеем Моисеевым / фото: vk.com Также Чудакова добавила, что рожать в 40 лет совершенно не страшно. Она не страдала ни от токсикоза, ни от скачков давления. По словам актрисы, к первенцу она относилась как к младшему брату, а к дочери у нее совсем другие чувства. Знаменитость не скрывает, что давно мечтала о девочке, об этом она рассказала EG.ru.