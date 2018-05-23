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Актрисы сериала «Практика» скрывали свою беременность от режиссера
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Актрисы сериала «Практика» скрывали свою беременность от режиссера 

Teleprogramma.pro 32 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
Недавно на Первом канале стартовал показ второго сезона сериала «Практика». Во время съемок этой картины сразу две актрисы были беременны. Не так давно Ксения Лаврова-Глинка родила сына, а Ольга Чудакова — дочь. На днях Ольга рассказала, что еще на съемках первого сезона обсуждала с коллегой, кто их них первой решится родить малыша. В итоге Ксения опередила ее на четыре месяца. Так получилось, что актрисам удалось скрывать до последнего свое «интересное» положение от режиссера.
«На площадке никто не знал, что я жду ребенка, кроме нее, потому что я тщательно скрывала. Ксения знала мою тайну, а я — ее, и мы друг друга прикрывали», — пояснила Чудакова. Она отметила, что режиссер картины узнал о беременности артисток только, когда уже шло озвучание серий. Ольга призналась, что сейчас очень счастлива. Разница между ее дочкой и старшим сыном от предыдущего брака 20 лет. По ее словам, Никита с большим интересом разглядывает маленькую Машу.
Ольга Чудакова с сыном Никитой и экс-мужем Алексеем Моисеевым / фото: vk.com  Также Чудакова добавила, что рожать в 40 лет совершенно не страшно. Она не страдала ни от токсикоза, ни от скачков давления. По словам актрисы, к первенцу она относилась как к младшему брату, а к дочери у нее совсем другие чувства. Знаменитость не скрывает, что давно мечтала о девочке, об этом она рассказала EG.ru.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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