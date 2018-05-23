Специалисты рассказали об опасности превышения нитратов

Нитраты — соли азотной кислоты HN0 3 — являются продуктом обмена азотистых веществ любого живого организма, растительного и животного. Поэтому «безнитратных» продуктов в природе не бывает. Основными источниками поступления нитратов в организм человека являются продукты растительного происхождения (прежде всего овощи, особенно ранние тепличные, фрукты, бахчевые) и вода.

При потреблении их в повышенных количествах нитраты в пищеварительном тракте частично восстанавливаются до нитритов (более токсичных соединений), а последние при поступлении в кровь могут вызвать метгемоглобинемию. Сопровождается все это общей слабостью, головокружением болями в затылочной области, учащенным сердцебиением. Первая помощь — обильное промывание желудка, прием активированного угля, солевых слабительных, свежий воздух.

Аскорбиновая кислота, и согласно некоторым публикациям, витамин Е, нейтрализуют возможность вредного влияния нитратов на организм (аскорбиновая кислота блокирует их преобразование в нитриты). Таким образом, к овощам, богатым витамином С, требования по содержанию нитратов могут быть менее жесткими.

Чтобы избежать образования нитритов, овощи на хранение закладывают чистыми и сухими, без механических повреждении.

В ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» определение нитратов проводится ионоселективным методом.

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