Вот так перемена: 7 звездных дочерей, чья внешность поразила не на шутку

Жажда перемен — штука необъяснимая. Если вы читали наш рейтинг сыновей, чьи перемены во внешности поразили не на шутку, то прекрасно это знаете. Поверьте, у звездных дочерей эта страсть не менее сильна.

В день рождения Ларисы Гузеевой (23 мая известной актрисе и телеведущей исполняется 59 лет) мы вам решили это доказать.

Креативные люди любят повторять, что татуировки — это не просто красивая картинка, это важный момент в их жизни, который им захотелось запечатлеть на своем теле навсегда. Особенно это касается людей, связавших свою жизнь с творчеством.

Дочь Ирины и Виктора Салтыковых уже много лет живет за границей. В Лондоне девушка получила образование и, кажется, нашла себя в музыке (поклонники завалили Ирину комплиментами, когда ее дочь выложила в своем «Инстаграме» видео из музыкальной студии).

Стоит ли удивляться, что в какой-то момент творческая девушка захотела сделать тату?

Алиса не остановилась на скромном рисунке на внешней стороне кисти, не остановилась на мандале на внешней стороне предплечья, не остановилась на иероглифах на шее, не остановилась на замысловатом цветочном узоре на ребрах…

В 2006 году дочь Ирины Салтыковой решила сменить образ кардинально. Алиса перекрасила волосы в более темный цвет и набила на своей спине очередную внушительную татуировку — большую птицу.

Даже равнодушные к тату поклонники признают, что образ Алисы и ее музыкальный стиль удивительно гармонируют друг с другом.

Поверьте, никакой ошибки здесь нет. Перед вами дочь известного музыканта. И да, действительно, в жизни Элиот был период, когда она выходила с родителями на красные дорожки, одетая во вполне элегантные женские платья.

Но все это осталось в прошлом. Гардероб Элиот уже давно позабыл, как выглядят юбки, топы и шелковые блузы. Зато девушка пачками скупает шорты, бесформенные черные футболки, худи, мужские высокие ботинки.

Свой стиль Элиот Самнер описывает просто, в трех словах — «минимализм», «ниндзя», «джедай».

В декабре 2015 года Самнер дала интервью журналу Evening Standard, где рассказала о своей ориентации:

Они знают об этом, равно как и мои друзья. Я этого не скрываю. Изначально мне казалось, что меня привлекают и парни, и девушки. Но со временем поняла, что отдаю предпочтение девушкам, и, похоже, это навсегда. Если человек сделал свой выбор, на него нельзя давить.

Что, по всей видимости, Стинг и делает — ни одного нелестного комментария в адрес дочери и ее выбора известный музыкант представителям СМИ не давал.

Ольга, 17 лет (дочь Ларисы Гузеевой)

Юная Леля (именно так девочку называет ее звездная мама) не устает поражать окружающих своей внешностью. И дело даже не в том, что девушка обожает эксперименты с макияжем (то девушка приходит на вечеринку в образе японской фарфоровый куклы, то примеряет на себя стиль Оззи Осборна , то выглядит как девочка-эмо). Удивляет умение Ольги так быстро превращаться из внешне странного подростка в девушку невероятной красоты!

Да, мы не ошиблись — перед вами один и тот же человек!

Если вы думаете, что ведущую шоу «Давай поженимся!» на Первом канале от этих экспериментов со внешностью дочери кидает в дрожь, то заблуждаетесь.

Ларисе Гузеевой поаплодировали бы психологи. Актриса заняла грамотную позицию: она не запрещает девочке самовыражаться и во всем поддерживает ее, но при этом всегда находится рядом.

17 лет моей самой лучшей дочери в Мире! Спасибо, моя девочка, что выбрала меня! Живи! Твори! Радуйся! Будь здорова! Я рядом,

— такой пост в «Инстаграме» сделала Лариса в честь 17-летия своей любимой девочки.

В начале 2017 года мы уже писали о звездных детях, чей внешний вид обсуждает весь мир. Так вот, споры вокруг стиля старшей биологической дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта не утихают до сих пор.

А началось все в тот момент, когда Шайло перестала носить девичьи платья (а это случилось уж в очень раннем возрасте).

Судя по всему, девочку никак не воодушевляли юбки с воланами, шубки из искусственного меха, босоножки со стразами и сумочки из яркой материи. Шайло больше полюбился стиль звездного папы…

Стиль голливудского красавца ей не просто приглянулся (согласитесь, в желании иногда зачесывать волосы назад, как это делает папочка, нет ничего криминального).

В какой-то момент, когда широкие брюки и безразмерные толстовки уже прочно прописались в ее гардеробе, девочка заявила родителям, что отныне ее зовут Джон…

Весь мир удивляется психологической стойкости звездных родителей, но они (а точнее Анджелина) даже не думают бить тревогу. Как заявила Джоли в одном из интервью, эксперименты Шайло со стилем звездная мама называет не иначе как попыткой самовыразиться.

Очередной выход в свет (в начале февраля Анджелина с Шайло и Захарой посетили церемонию вручения премии Annie Awards) доказал, что в голливудской семье страсти вокруг маскулинного стиля девочки не кипят. Счастливая мама с радостью позировала со своей дочерью, одетой в костюм, белую сорочку и мужские туфли.

Дочь известного теннисиста прославилась не только своими резонансными комментариями относительно нелюбви к своей стране, но и своей внешностью.

Как известно, Алеся уверенными шагами штурмует модельный бизнес, а поэтому изо всех сил старается соответствовать общепринятым стандартам. Мы сейчас не о таком популярном нынче веянии, как бодипозитив. Мы об экстремальной худобе девушки.

В какой-то момент Алеся настолько похудела, что ее стали открыто обвинять в анорексии и ее пропаганде.

Однако Кафельникова уверяла всех вокруг, что чувствует себя абсолютно гармонично в своем стройном теле.

А в интервью Grazia сказала: «Это не проблема — быть худой и здоровой».

И вроде бы поклонники звездной семьи успокоились и даже стали отмечать, что Алесе идет такой образ, как вокруг девушки разгорелся новый скандал. Как оказалось, Кафельникова принимала наркотики и не раз пыталась свести счеты с жизнью.

Слава Богу, черная полоса в жизни девушки осталась позади. В эфире программы «Пусть говорят» модель рассказала о причинах, подтолкнувших ее к употреблению наркотических веществ, а также о своей новой жизни, в которой есть место только учебе и работе.

Сейчас Алеся все так же стройна, но, как нам кажется, стала гораздо более счастливой.

О дочери артиста известно немного. Сейчас девушка заканчивает выпускной класс одной из подмосковных школ. Кроме учебы Анна-Мария уделяет немало времени творчеству — она играет на гитаре и пишет стихи. Но привлекает к себе внимание Ефремова не творчеством (по крайней мере, пока), а внешним видом и резонансными высказываниями.

В 2016 году девушка опубликовала в своих соцсетях пост, который наделал много шуму:

Я Мявс; 15 лет; внутренне — 24. Первый пик — я. Ищу друга для общения, погуляшек и чокнутых идей, тян-кун — без разницы. Пройдемся по ярлыкам. Я гендерфлюид, лесбиянка (с девушкой), Весы (если важно), Гюго с перекосом в Максима (если важно), феминистка, атеист, ролевик, адовый слэшер, личинка художника и интроверт, днями сидящий в своей берлоге. Мультифандомщик, немного анимушник. Люблю сладкий чай и мармеладки.

Что это было — крик души или просто попытка привлечь к себе внимание? Неизвестно. Зато доподлинно известно, что в вопросах стиля Анна-Мария придерживается четкой позиции — никакой скучной классики.

Девушка часто перекрашивает волосы в неестественные цвета, обожает нестандартные рубахи (например, как та с черепами, в которой Ефремова вместе с отцом и своими сестрами появилась в эфире у Ивана Урганта ), а также грубые мужские ботинки.

Чез, 49 лет (сын Шер)

Да, все верно — в нашем рейтинге звездных дочерей появился сын. А все потому, что вплоть до 8 мая 2010 года, когда калифорнийский суд удовлетворил просьбу Чеза Сальваторе Боне о смене пола и смене паспортных данных, сын известной певицы носил имя Честити и был девушкой!

О том, что она отличается от окружающих ее одноклассниц, девушка поняла еще в 13 лет. В 18 лет дочь Шер окончательно осознала, что в душе она мужчина.

Что касается самой певицы, то она понимала, что ее дочь в прямом и переносном смысле чувствует себя некомфортно в своем теле.

Поклонники звезды всегда обсуждали, как может быть, что ребенок такой стройной и статной женщины настолько склонен к полноте (напомним, в свое время Честити пришлось даже сделать операцию по уменьшению груди). Потом фанаты обсуждали бесформенные одежды девушки, а потом стало ясно, что всему виной гормоны…

Шер не сразу поддержала выбор своей дочери, но потом поняла, что Чез Боно был рожден для мужских костюмов. К тому же выглядит в них мужчина просто отменно, особенно когда шагает по красной ковровой дорожке, держа под руку свою знаменитую мать.

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