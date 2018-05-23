Пышные формы и гладкая кожа: Ким Кардашьян продолжает будоражить фантазию поклонников своими обнаженными фотографиями

Ким Кадашьян недавно выпустила свой новый аромат во флаконе, сделанном по слепку ее тела. В преддверии выхода духов звезда активно делилась с фолловерами обнаженными фотографиями. Сейчас же Ким решила снова подогреть интерес к своему продукту и поделилась свежим снимком, на котором запечатлены ее формы без одежды.

Казалось бы, поклонники уже неоднократно видели обнаженную Ким, но при этом людям все равно нравится смотреть на формы звезды. Фотография Кардашьян активно набирает лайки и комментарии. Меньше, чем за сутки кадр собрал более 1,5 миллионов отметок «нравится».

А как ты считаешь, стоит ли жене и матери троих детей публиковать подобные снимки?

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Фото:Instagram