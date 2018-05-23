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Пахнет грызунами и нет воды: столовую «Катерок» в Белозерском закрыли на 80 дней
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Пахнет грызунами и нет воды: столовую «Катерок» в Белозерском закрыли на 80 дней 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
В морозильной камере специалисты нашли просрочку, а в пробах из столовой — кишечную палочку
Во время проверки предприятия «ОбщепитПродуктСервис» сотрудники Роспотребнадзора нашли нарушения санитарных норм в столовой «Катерок». В производственном цехе нет раковин, не подведена горячая и холодная вода. Туалет для персонала совмещен с туалетом для посетителей, не созданы условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом — нет мыла и полотенца.
— На момент осмотра стены имеют налет из жира и пыли, ощущается специфический запах наличия грызунов в производственных помещениях. Не проводится санитарная обработка технологического оборудования — плита и микроволновая печь находятся в антисанитарном состоянии, — перечисляют нарушения в управлении Роспотребнадзора по Курганской области.
В столовой не соблюдаются правила товарного соседства: сырое мясо хранят вместе с мороженным, готовым к употреблению продуктом. Обработка сырых и готовых продуктов проводится в одном помещении, а в морозильнике специалисты нашли просроченные мороженое и шпикачки.
После проверки образцы смывов из столовой отправили в лабораторию — из 20 проб в 11 обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Белозерский районный суд своим решением приостановил работу столовой на 80 суток, пока все нарушения не устранят, а директор назначили штраф в 20 тысяч рублей.
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