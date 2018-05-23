Сестра Бейонсе вышла в свет в одних трусах

Она не перестает удивлять своими выходками.

Певице Соланж Ноулз, младшей сестричке знаменитой Бейонсе, в этом году исполнится 32. Но ведет она себя как подросток в пубертатном периоде, эпатируя окружающих едва ли не каждый день. То она подерется с мужем сестры, то упадет прямо на сцене…

Даже замуж ей не удалось выйти по-человечески. На собственной свадьбе с продюсером Аланом Фергюсоном Соланж пришлось раньше времени покинуть гостей, так как у нее началась аллергическая реакция на какие-то продукты из меню. Папарацци, караулившие у входа в заведение, успели запечатлеть невесту, покрытую крупной сыпью.

Ну а наряды и прически Соланж — это отдельная тема. Например, недавно певица вышла в свет практически в одних трусах. Точнее, это были брюки, но с разрезами на самых пикантных местах. При этом фигура девушки не особо позволяет так откровенничать. Но Соланж этого абсолютно не замечает.

Впечатляет и то, что это была не просто какая-то модная вечеринка, а вполне официальное мероприятие, посвященное созданию студенческих стипендиальных фондов.

Ну, а после торжественной части Ноулз с друзьями отправилась веселиться. Самой впечатляющей частью этого вечера стали ее танцы на крыше лимузина, во время которых Соланж едва не потеряла лиф от наряда.

Тем не менее, Соланж в мире моды считается едва ли не одной из самых ярких персон: ее на первый взгляд странные и нелепые наряды привлекают к себе внимание миллионов людей и получают одобрение модных критиков. Мы выбрали еще несколько самых экстравагантных луков этой звезды.

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