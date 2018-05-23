Куда поехать худеть к лету

Избавиться от лишних килограммов всего за несколько дней — звучит заманчиво, не правда ли? Что важно — это вполне реально. И это не про неделю наедине с сельдереем: в мире сотни мест, где вас подготовят к лету без экстрима. Ретриты и детокс-центры появились не так давно и актуальности не теряют — звёзды регулярно устраивают себе такие разгрузки, а потом делятся ошеломительными результатами. News.ruизучил рынок и выбрал 5 самых известных и надёжных мест, где можно быстро худеть без вреда для здоровья.

Sha Wellness Clinic, Испания

Здесь перебывали почти все отечественные знаменитости — от Ксении Собчак до Елены Летучей, и, как признаются в клинике, большая часть их клиентов — русские. Испанский центр на побережье Коста-Бланка пропагандирует принципы макробиотики — японского питания «по дзену», системы, считающей, что все болезни — это следствие внутренней дисгармонии, и лечатся они питанием. Здесь не едят сахар, яйца, мясо, большую часть овощей и молочных продуктов. В рационе только те продукты, в которых уравновешены женская и мужская энергия, кислотная среда со щелочной: зерновые, корнеплоды, соя и производные, рыба, грибы, орехи и так далее.

shawellnessclinic.com Sha Wellness Clinic

Каждый клиент здесь проходит обследование у врача и полную диагностику, а затем, на основании полученных результатов, ему составляют индивидуальный план похудения. К питанию добавляют различные вэлнес-процедуры, йогу и функциональные тренировки, а бороться с голодом предлагают прогулками — благо погода всегда прекрасная, а места — живописные: Средиземное море с одной стороны, леса и горы — с другой. Цены за такой комплекс услуг немаленькие: проживание здесь стоит от 310 евро в сутки, отдельно оплачивается программа — от 3350 евро за семь дней похудения.

Chenot Palace Health Wellness Hotel, Азербайджан

Ехать худеть в Азербайджан — кто-то скажет, что это смешно, но отечественные знаменитости так вовсе не считают. Так, светская львица Оксана Лаврентьева худела в детокс-клинике Chenot вместе со своим бойфрендом, писателем Александром Цыпкиным , и скинула 3 килограмма за 3 дня. В чём фокус? Строгая малокалорийная диета без животного белка и соли, массажные ванны, водно-грязевые процедуры и активные тренировки — всё, естественно, только индивидуально и только после тщательного тестирования. Бонусом — покой и очищение, как физическое, так и душевное, не в последнюю очередь за счёт живописности древней Габбалы и величественных гор, отражающихся в озёрной глади.

fb.com/ChenotPalaceGabala

Chenot Palace Health Wellness Hotel

В Chenot Palace Health WellnessHotel придерживаются теории создателя бионтологии, знаменитого доктора Анри Шено : правильная очистительная еда и правильные процедуры обеспечивают правильный ток энергии, что приводит в итоге к здоровью и долголетию (и похудению). Конечно, главным образом, сюда приезжают за диетой, но обретённая стройность фигуры — не главное достижение, обещают в Chenot. Пребывание здесь должно разбудить скрытые силы организма и подарить совершенное новое ощущение себя спустя несколько месяцев. Заплатить за это предстоит немало: от 2500 евро за проживание и трёхдневную программу.

We care spa, США Калифорнийский спа-центр — настоящая мекка голливудских и российских звёзд: Лив Тайлер ездит сюда уже больше 10 лет, любят бывать в We care spa и российские певицы: Кристина Орбакайте , Валерия. В Калифорнии ставку делают на соковый детокс — предлагают частично или полностью отказаться от твёрдой пищи и направить энергию, которую организм тратит на её переваривание, на перезагрузку и избавление от токсинов. Кофе, сахар, мясо и молоко — под запретом, зато вода и травяные чаи — сколько душе угодно. Усиливают эффект биодобавками, лимфодренажным массажем, йогой, медитацией и колонотерапией (очищение кишечника). Преображение получается фантастическим.

wecarespa.com We care spa Попасть в We care spa непросто: центр рассчитан всего на 20 клиентов, и на пребывание здесь — настоящая очередь. Удивительно, но ценник при этом довольно низкий для подобных клиник — от 3900 долларов за 8 дней.

Lucianospa, Россия

Отечественный производитель услуг для похудения не уступает зарубежным — хороших детокс-центров в России, конечно, не сотни, но с десяток проверенных точно наберётся. Один из таких — казанский Lucianospa, где любят освобождать организм от шлаков и токсинов актриса Рената Литвинова и певица Пелагея.

luciano.ru Lucianospa

Здесь можно не просто худеть, но и поправлять здоровье, и восстанавливать иммунитет — список процедур велик, специалисты помогут вам выбрать нужные в ходе тестирования. Обязательно только ежедневное посещение бани и сауны. Во главе угла в Lucianospa — питание: в первые дни только соки и отвары. Но не бойтесь голодания — дни здесь расписаны по минутам, и подумать о еде просто не будет времени. Цены на пребывание здесь весьма гуманные (и рублёвые): от 4550 рублей в сутки за проживание плюс стоимость процедур.

«Ревиталь», Россия

Если даже часовой перелёт до Казани кажется чрезмерной жертвой в угоду стройной фигуре, задумайтесь о Подмосковье — в пределах 100 километров от Москвы клиник и санаториев едва ли не больше, чем на курортах. Самый известный и проверенный — «Ревиталь» под Балашихой. Несмотря на близость к столице, здесь не слышно ритмов большого города — только плеск воды в озере и пение птиц в парке. Традиционную медицину в клинике комбинируют с нетрадиционной, делают упор на аюрведу и спа-услуги и обещают впечатляющие результаты даже после пары дней пребывания.

revital.ru «Ревиталь»

Впрочем, здесь можно не только худеть: на выбор в «Ревитале» сразу несколько программ — от антистрессовой терапии до очищения и омоложения. Звёздными клиентами он не кичится, зато и цены столичных жителей не пугают — от 15 тысяч за двухдневную программу плюс стоимость проживания (от 6500 в сутки).