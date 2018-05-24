Эксперты: качество продукции и региональный маркетинг продвинут российские бренды в мире

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. / ТАСС /. Качественные товары, проведение международных форумов и конгрессов и региональный маркетинг будут способствовать популярности российских брендов в мире. К такому выводу пришли эксперты на сессии «Сделано в России: национальный и территориальный брендинг как инструменты экономического развития и продвижения России в мире» на Петербургском международного экономическом форуме.

Качественные товары

Продвижению российских брендов на международной арене будет способствовать высокое качество продуктов, уверен замминистра промышленности РФ Виктор Евтухов

"У нас появился такой бренд, как Роскачество: 3,5 тыс. изделий было проверено, они соответствуют более высоким стандартам качества. Продажи товаров, которые помечены знаком качества, увеличиваются на 30 — 35%, также 30 млн россиян доверяют бренду Роскачество. Пока мы сами не поверим в наши товары, не будем их покупать — никто за рубежом покупать не будет", — сказал он.

Одним из примеров качественного и известного во всем мире бренда России эксперты назвали концерн «Калашников» . «Концерн „Калашников“ [при продвижении бренда] испытывает сложности: первое, мы делаем оружие и попадаем под очень жесткие законы, второе — внешние санкции, мы не можем открыто рекламироваться. Мы сделали свои собственные средства массовой информации, и мы видим серьезный интерес, за эти шесть месяцев у нас серьезный результат», — рассказал руководитель спортивных проектов концерна Иван Черезов

Конгрессный туризм

Повышению популярности России будет способствовать конгрессный туризм и проведение международных форумов и саммитов, считают эксперты.

"Отрасль event-индустрии как способ продвижение бренда России — очень важное и существенное направление, которому, к сожалению, последние годы не уделялось должного внимания. Эта отрасль, обороты которой составляют триллионы долларов, в России она только набирает обороты, и наша задача — совместно это направление развивать, привлекать сюда мероприятия", — сказал директор Ассоциации «Национальное конгресс-бюро» Алексей Калачев

Среди таких мероприятий эксперты обозначили проведение спортивных соревнований, в том числе чемпионата мира по футболу.

Региональные бренды

Привлечение внимания к особенностям региональной культуры и подчеркивание уникальных достопримечательностей городов и деревень будет привлекать внимание к России в целом, отметили участники сессии. Продвижением региональных брендов уже занимаются Удмуртия и Великий Новгород.

"Наверное, самое большое и самое сложное, что Великий Новгород — это сама история России, это те смыслы, которые заложены в культурный код любого человека, который живет здесь… Это, безусловно, должно стать частью бренда «Сделано в России», — сказал Андрей Никитин — губернатор Новгородской области, которая начала продвигать бренд «Русь Новгородская»,.

Регионам не стоит стесняться продвигать собственные бренды, пришли к выводу эксперты. «Нам не хватает, наверное, двух вещей: технологий и — в хорошем смысле слова — наглости: мы немного стесняемся того, где живем. Когда мы избавимся от этого ложного стеснения, сразу же все пойдет хорошо», — сказал гендиректор коммуникационного агентства SPN Communications Андрей Баранников

О форуме

ПМЭФ проходит с 24 по 26 мая. Мероприятия форума объединены девизом «Создавая экономику доверия». ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, ТАСС является оператором Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.