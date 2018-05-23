Роскачество зарегистрировало свое название как бренд для защиты собственных прав

АНО «Российская система качества» (Роскачество) зарегистрировало свое название как бренд для защиты своих прав от компаний-спойлеров. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе организации.

«Роскачество с момента его создания само по себе бренд. Торговая марка «Российская система качества» (логотип) несет отличительную и опознавательную функции, помогает потребителям отличить настоящее Роскачество от различного рода спойлеров. И, конечно, регистрация такого бренда порождает всю полноту законных прав на охрану торговой марки «Роскачество», — рассказали в АНО.

В организации отметили, что под этим брендом уже выпускаются многочисленные исследования товаров и услуг. «Для маркировки качественной продукции компании-производители имеют возможность получить право использования знака качества (К), который также является зарегистрированным товарным знаком в составе бренда „Роскачество. Предоставление другим лицам каких-либо прав на использование логотипа „Российская система качества“ в ближайшее время не планируется“, — добавили в пресс-службе.

Согласно заявке в Роспатент , товарный знак регистрируется по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) 9, 16, 35, 38, 41 и 42, что позволяет выпускать и продавать под этими брендами компакт-диски, программное обеспечение и полиграфическую продукцию, а также заниматься рекламой и организацией культурно-просветительских мероприятий.