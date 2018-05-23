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Роскачество зарегистрировало свое название как бренд для защиты собственных прав
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Роскачество зарегистрировало свое название как бренд для защиты собственных прав 

Агентство «Москва» 34 минуты назад
АНО «Российская система качества» (Роскачество) зарегистрировало свое название как бренд для защиты своих прав от компаний-спойлеров. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе организации.
«Роскачество с момента его создания само по себе бренд. Торговая марка «Российская система качества» (логотип) несет отличительную и опознавательную функции, помогает потребителям отличить настоящее Роскачество от различного рода спойлеров. И, конечно, регистрация такого бренда порождает всю полноту законных прав на охрану торговой марки «Роскачество», — рассказали в АНО.
В организации отметили, что под этим брендом уже выпускаются многочисленные исследования товаров и услуг. «Для маркировки качественной продукции компании-производители имеют возможность получить право использования знака качества (К), который также является зарегистрированным товарным знаком в составе бренда „Роскачество. Предоставление другим лицам каких-либо прав на использование логотипа „Российская система качества“ в ближайшее время не планируется“, — добавили в пресс-службе.
Согласно заявке в Роспатент, товарный знак регистрируется по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) 9, 16, 35, 38, 41 и 42, что позволяет выпускать и продавать под этими брендами компакт-диски, программное обеспечение и полиграфическую продукцию, а также заниматься рекламой и организацией культурно-просветительских мероприятий.
Президент Первой патентной компании Анатолий Аронов, которая осуществляла регистрацию бренда, отметил, что после регистрации торговой марки вероятность его использования различными компаниями-спойлерами значительно уменьшается. „После того как бренд зарегистрирован в Роспатенте, сумма штрафа за нарушение патентных прав может на практике достигать 5 млн руб. Это значительно снижает риски появления спойлеров“, — заключил он.
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