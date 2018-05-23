45 лет в одной поликлинике: любимым педиатром города стала участковый врач 11-й детской больницы

Сегодня в Екатеринбурге подвели итоги конкурса «Любимый педиатр Екатеринбурга». С апреля за лучших врачей-педиатров на сайте администрации города проголосовали 17 тысяч человек.

Любимым участковым врачом-педиатром в 2018-м году была признана Элла Самуиловна Мендлина, которая работает в поликлинике № 1 ДГКБ № 11 уже 45 лет. За неё пациенты отдали 693 голоса. Любимой детской поликлиникой стала поликлиника «Новая» ДГП № 13, в которой лечатся дети Компрессорного.

Мы пришли на приём к любимому педиатру города в поликлинику на Заводскую, 32, чтобы поговорить о её победе и о том, как по прошествии десятилетий меняются маленькие пациенты и их родители.

— Элла Самуиловна, каких пациентов вы больше любите сами — совсем ещё малышей или тех, кто постарше?

— Вы знаете, я всех люблю, и вообще детей всегда любила всех, из любых семей, любого возраста. Вот к их родителям иногда бывают вопросы. В последние годы, можно сказать, интернет нас с ними «подводит». Они сначала прочитают там, потом приходят на приём и сами же отвечают на свои вопросы, а иногда совсем не слушают то, что я им говорю.

— Таких удаётся переубедить?

— Конечно! Но нам сейчас стало немного полегче — всё-таки аптеки перестали продавать без рецепта антибиотики, которыми молодые папы и мамы любят лечить ОРВИ у детей. Хотя… если приятный папа придёт в аптеку, то, наверное, он всё-таки сможет уговорить продать ему антибиотик. Но теперь это уже редкость.

— Чем болеют современные дети? Они болеют чаще или тяжелее, чем 20–30 лет назад?

— Мне кажется, сейчас вирусные респираторные инфекции всё-таки бывают чаще, чем раньше. Дети меньше гуляют, они всё время чем-то заняты, да и с экологией лучше не становится.

— Вы лечите эти инфекции чем-то другим, не таким, как раньше?

— Самое лучшее лечение вирусной инфекции — это свежий воздух, влажная уборка и промывание носа раствором соли. Есть масса дорогих и модных средств, но на практике оказывается, что одно слишком сушит, другое только облегчает симптомы. Использовать любое лекарство нужно только после совета врача.

— Скоро лето, многие мамы к поездке на море относятся как к панацее от частых простуд зимой…

— Море — это всегда «да». Но если ехать за здоровьем, то это должна быть не одна неделя, а месяц у моря. А там нужно беречь ребёнка от энтеровирусной инфекции — то есть если вы едете на море, то не нужно купаться в бассейне. И поездки на море в три, шесть месяцев или с новорожденным — это для меня до сих пор нонсенс, хотя у нас на участке есть и такие семьи. Мы всё-таки считаем, что везти ребёнка на море нужно чуть попозже.

— У вас на участке и правда есть разные дома и разные семьи — как удаётся находить с ними общий язык?

— Вы знаете, с кем мне было легче всего работать в самом начале? С жителями бараков, которые были у нас 40 лет назад. Они выполняли всё, что говорил врач. Сейчас у меня на участке есть и очень обеспеченные семьи, и семьи с обычным достатком. Стараюсь найти общий язык со всеми — где-то построже, где-то шуткой. Главное, чтобы ребёнку было хорошо.

— Элла Самуиловна, вы всю жизнь работаете с детскими инфекциями — как удаётся самой не заболеть? Может быть, есть волшебное средство для наших читателей?

— Я считаю, что это иммунитет. Мы очень много ходим по нашему участку, много контактируем — вот и весь секрет, наверное. Бывает, что я выхожу из отпуска и слегка заболеваю, но это ненадолго. Потом возвращаюсь к работе и уже не болею. И детей нельзя изолировать — ребёнок же жить должен, нельзя его всю жизнь держать в стеклянной банке.

— Прививки себе ставите?

— Конечно. От гриппа осенью обязательно прививаюсь.

— А непривитых детей много?

— Сейчас их снова стало больше. Бывает, что приходят из роддома без БЦЖ (прививка против туберкулёза. — Прим. ред.) или на даче живут всё лето без прививки от клещевого энцефалита. Бывает, что убеждаешь, убеждаешь родителей — и всё без толку. А когда мама садится на бумаге писать отказ от прививки — она задумается, какую ответственность берёт на себя, и согласится.

— Прививки, вызовы на дом, карточки, мамы — каждая со своими запросами. Не устали от всего этого? Наверное, вам поступали предложения перейти на более спокойную работу — стать заведующей, например, или уйти в частную клинику?

— И на повышение пойти предлагали, и в частные клиники, и не раз. Но не моё это. Мне проще всё сделать самой, а не требовать с других. А деньги брать с пациентов я не умею. Для меня это стыдно, и я так работать не буду. Знаете, у меня папа хотел, чтобы я стала врачом. Я после школы поступила в медицинский, хотя у нас в семье до меня не было ни одного врача. Так я и папину мечту исполнила, и себе нашла любимое дело.