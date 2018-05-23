В Березниках срочно нужны волонтёры для поисков пожилого мужчины

В Березниках срочно нужны волонтёры для поисков пенсионера, который без вести пропал ещё 9 мая.

«В этот день пожилой мужчина вышел из дома в направлении реки Быголь и с тех пор о нём ничего не известно. Телефона с собой у него не было. Мужчина страдает сахарным диабетом, ему требуются ежедневные инъекции инсулина», — сообщил «АиФ-Прикамье» координатор поисков из БРОО ПСО «Мой день».

По его словам, сегодня с утра волонтёры вместе с пермскими кинологами будут прочёсывать лесной массив в районах МЖК и Околица.

«Нам очень нужны волонтёры для поисков. К ним можно присоединиться в течение всего дня. Все желающие могут позвонить на телефон 8-902-63-66-488», — добавил координатор.