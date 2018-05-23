Подруга Бэтмена: Хейли Болдуин в платье-бюстье из винила на вечере в Нью-Йорке 

Обычно любимым «вечерним платьем» Хейли Болдуин на красной дорожке служит приталенный смокинг, который подчеркивает ее стройные и загорелые ноги, однако для вечера в нью-йоркском Музее американского искусства Уитни наша героиня выбрала неожиданный образ. Хейли появилась на вечере в платье-бюстье из черного винила с акцентом на талии и пышной юбкой. На смену розовым локонам Болдуин пришел высокий хвост с широкой резинкой в духе 1990-х — пожалуй, именно так бы выглядела подруга Бэтмена, если бы сюжет комиксов имел реальных прототипов.