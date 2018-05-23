Ещё
«А вы не беременны?»: сентиментальность Саши Артемовой насторожила фанатов
Далее:
Читайте также:
Ещё

«А вы не беременны?»: сентиментальность Саши Артемовой насторожила фанатов 

Eva.ru 15 минут назад
Фото: Eva.ru
Преданные фанаты знаменитой телестройки с огромным интересом наблюдают за жизнью экс-участницы Саши Артемовой. Они с нетерпением ждут, когда же у популярной парочки Артемовой и Кузина появится малыш, и стараются разглядеть изменения в Сашиной фигуре или увидеть необычное в её поведении. В этот раз девушка пожаловалась на излишнюю сентиментальность, и поклонники не сомневаются, что это — признак долгожданной беременности.
Своим новым постом Саша Артемова заставила интернет-пользователей заподозрить её в интересном положении. Девушка написала, что не может понять, из-за чего стала принимать всё слишком близко к сердцу: при просмотре трогательных фильмов, прослушивании музыки или просто при виде грустного человека она не может сдержать слезы. «Мне всех жалко …Пытаюсь это в себе подавить» Комментирующие не стали долго гадать и тут же выдвинули свое единственное предположение: Саша беременна. Они уверены, что девушка просто скрывает свое положение, но уже находится на пути к материнству, с чем заранее её поздравили.
Однако на снимках живота совсем не видно, и менее мнительные фолловеры заверили, что рано еще говорить о пополнении в семье Кузиных. Они попросили взволнованных комментаторов повременить с определением беременности и дать возможность Саше самой во всем признаться, когда это действительно произойдет. К тому же, среди комментирующих нашлось немало тех, кто плачет по каждому поводу, при этом не носит под сердцем малыша. Женщины даже привели в пример своих мужей, которые уж точно не могут иметь «пузожителей», но могут расчувствоваться при прослушивании душещипательных песен. «А вы не беременны случаем? У меня также было» «Саша, это признак! Делай тест!» «Это нормально, не факт что беременность!» «Ну, если это всегда было, то нормально, а если резко появилось, то стоит задуматься!» «Есть еще такие вещи как ПМС, гормоны скачут, все окей»
Вообще, в последнее время Александра стала говорить о вещах, которые, по мнению обитателей рунета, не должны волновать 23-летнюю девушку. Недавно Артемова задумалась, на что готовы люди ради денег, и задала странный вопрос подписчикам.
Eva.ru: последние новости
«Как это мило!»: принц Гарри не сдержал слез перед алтарем «Живот скрутило?»: Ани Лорак смутила поклонников странной позой на фотоснимке «Результат того стоит»: Александра Харитонова рассказала, как начать заниматься спортом
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Открыта неожиданная бытовая причина ожирения10
Зрелые модели снялись в бодипозитивной рекламе27
В Сети раскритиковали селфи дочери Веры Брежневой2
51-летняя Холли Берри показала себя в нижнем белье11
4 симптома того, что вы пьете слишком много воды2
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
10:12
Топ хитрых уловок, которые используют рекламщики
Психология
04:50
О чем говорят ваши руки
Здоровье
13:52
Звезды, которые не боятся старости
Звёзды Здоровье
04:16
К чему ведет кровосмешение
Здоровье
00:08
Дочь Мадонны показала подмышки и всех расстроила
Звёзды Экономика
00:29
51-летняя Холли Берри показала себя в нижнем белье
Звёзды
06:27
Загадки, которые под силу лишь самым смекалистым
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение