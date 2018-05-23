«А вы не беременны?»: сентиментальность Саши Артемовой насторожила фанатов

Преданные фанаты знаменитой телестройки с огромным интересом наблюдают за жизнью экс-участницы Саши Артемовой. Они с нетерпением ждут, когда же у популярной парочки Артемовой и Кузина появится малыш, и стараются разглядеть изменения в Сашиной фигуре или увидеть необычное в её поведении. В этот раз девушка пожаловалась на излишнюю сентиментальность, и поклонники не сомневаются, что это — признак долгожданной беременности.

Своим новым постом Саша Артемова заставила интернет-пользователей заподозрить её в интересном положении. Девушка написала, что не может понять, из-за чего стала принимать всё слишком близко к сердцу: при просмотре трогательных фильмов, прослушивании музыки или просто при виде грустного человека она не может сдержать слезы. «Мне всех жалко …Пытаюсь это в себе подавить» Комментирующие не стали долго гадать и тут же выдвинули свое единственное предположение: Саша беременна. Они уверены, что девушка просто скрывает свое положение, но уже находится на пути к материнству, с чем заранее её поздравили.

Однако на снимках живота совсем не видно, и менее мнительные фолловеры заверили, что рано еще говорить о пополнении в семье Кузиных. Они попросили взволнованных комментаторов повременить с определением беременности и дать возможность Саше самой во всем признаться, когда это действительно произойдет. К тому же, среди комментирующих нашлось немало тех, кто плачет по каждому поводу, при этом не носит под сердцем малыша. Женщины даже привели в пример своих мужей, которые уж точно не могут иметь «пузожителей», но могут расчувствоваться при прослушивании душещипательных песен. «А вы не беременны случаем? У меня также было» «Саша, это признак! Делай тест!» «Это нормально, не факт что беременность!» «Ну, если это всегда было, то нормально, а если резко появилось, то стоит задуматься!» «Есть еще такие вещи как ПМС, гормоны скачут, все окей»

Вообще, в последнее время Александра стала говорить о вещах, которые, по мнению обитателей рунета, не должны волновать 23-летнюю девушку. Недавно Артемова задумалась, на что готовы люди ради денег, и задала странный вопрос подписчикам.