В каком кофе меньше кофеина?

На упаковках кофе и чая присутствует большое количество привлекательной информации, но производители никогда не указывают содержание кофеина в порции напитка. Большинство людей верит, что кофе бодрит и помогает собраться с силами, но действие кофе проявляется для каждого человека по-своему. Ученые подсчитали, что для улучшения настроения будет достаточно 50-80 мг кофеина, при дозировке в 250-300 мг он повысит работоспособность, но при употреблении 400-500 мг вещества возникнет обратный эффект, кофеин спровоцирует депрессию. Смертельной дозировкой является 10000 мг кофеина. Количество кофеина в напитке зависит от размера порции и сырья для ее изготовления, стандартный эспрессо будет содержать от 40 до 75 мг кофеина в зависимости от сорта кофе, большой кофейный напиток из Старбакс может содержать до 300 мг вещества. Принято считать, что в чае содержится меньше кофеина, чем в кофе, но это не всегда так, на чашку черного чая приходится 25-45 мг кофеина. Утверждение о том, что растворимый кофе практически не содержит кофеина, было бы правдивым, если бы производители не добавляли в него кофеин искусственного происхождения. Законодательных норм и регламентов по количеству кофеина в кофе не существует, поэтому решать, будет ли присутствовать в растворимом кофе кофеин, волен сам производитель. В разных сортах кофе присутствует разное количество кофеина, в арабике его содержание в два раза ниже, чем в робусте, но в производстве растворимого кофе этот факт не имеет никакого значения. Сорт кофе будет влиять исключительно на вкусовые качества растворимого напитка.

Кофеин присутствует в любом из видов кофе, маркировка «кофе без кофеина» означает, что в данном напитке содержится минимальное количество бодрящего вещества. По этой причине люди с негативной реакцией на кофеин должны полностью отказаться от употребления кофе, а не искать более безопасные аналоги. Кофе и чай без кофеина не являются безопасной заменой полноценного напитка, так как процесс удаления кофеина сопровождается большим количеством химических манипуляций. Здоровым людям без противопоказаний к употреблению кофеина не нужно полностью отказываться от употребления чая и кофе. При употреблении в приемлемых дозировках кофеин не приносит вреда для здоровья, более того, он широко используется в фармакологии для производства средств против головной боли. Безопасное суточное потребление кофеина на должно превышать 200-300 мг, при увеличении употребления до 500 мг может начать формироваться кофеиновая зависимость, острое состояние с выраженным эффектом отмены. Раздражительность, беспокойство и другие симптомы кофеиновой зависимости проходят без посторонней помощи на 3-4 день после отказа от употребления кофе и чая, именно столько времени потребуется организму для выведения большего количества кофеина, полное выведение произойдет примерно через неделю. Читать далее

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