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В Ишиме девушке удалили из носа зуб
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В Ишиме девушке удалили из носа зуб 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
В Ишиме оториноларинголог и стоматолог провели необычную операцию девушке. Пациентка безуспешно лечилась от гайморита, но оказалось, что причина заложенности носа совсем другая.
«Попав на прием к оториноларингологу Александру Гартунгу узнала, что причиной всему зуб, который вырос в носу. Я тогда посмеялась, но, после рентген-обследования, факт подтвердился», — рассказывает девушка.
Операция по удалению зуба прошла быстро, по словам пациентки, дискомфорта она не испытывала, а после удаления ощущение заложенности прошло.
Редкая аномалия встречается только у 1% населения, в Ишиме это уже третий случай за последние 20 лет. Местные врачи шутят, что ишимские носы самые зубастые.
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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