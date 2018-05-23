В Тюмени врачи удалили девушке зуб, выросший в носу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая — РИА Новости . Врачи областной больницы №4 в городе Ишим Тюменской области провели операцию по удаление зуба из носа пациентки, сообщает региональный Минздрав

Пациенткой отоларинголога стала молодая девушка, которая жаловалась на заложенность носа. По словам жительницы Ишима, ранее она лечилась от гайморита, но безуспешно. Рентген-обследование выявило, что в носу у пациентки вырос зуб, который затруднял дыхание. Операция по удалению зуба длилась несколько минут под местной анестезией.

"Из медицинских источников известно, что данная аномалия встречается редко. Экстопия зуба, то есть расположение его в неправильном месте, встречается у 1-4% населения, а с прорастанием в нос еще реже", — сообщили в Департаменте здравоохранения Тюменской области.

https://t.co/GLaSPTGDaA Зуб в носу: жительнице Тюменской области потребовалась операция из-за редкой патологии pic.twitter.com/jVeNzQ3WbI

— Парк72 (@park72ru) 23 мая 2018 г.