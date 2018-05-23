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Стильная! Ирина Шейк замечена со своим агентом в Нью-Йорке
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Стильная! Ирина Шейк замечена со своим агентом в Нью-Йорке 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Только вчера Ирина Шейк (32) сходила в кино со своим возлюбленным Брэдли Купер (43), а сегодня ее заметили с другим.
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Папарацци подловили модель с ее агентом Али Кавусси (42) в Нью-Йорке, она явно спешила на встречу. Ирина была в светлом тренче и кроссовках, что снова подогрело слухи о ее беременности.
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Кстати, в 2016-м Шейк и Кавусси даже приписывали роман, все потому, что Ирина проводила с ним много времени, а после фото на пляже Интернет взорвался заголовками о том, что она изменяет Брэдли. Но, судя по Instagram Али, он частенько проводит время со своими подругами-моделями.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/stilnaya-irina-shejk-zamechena-so-svoim-agentom-v-nyu-jorke/
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