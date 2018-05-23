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Тайны отношений Йена Сомерхолдера и Нины Добрев
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Тайны отношений Йена Сомерхолдера и Нины Добрев 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Ни для кого не секрет, что во время съемок первых сезонов «Дневников вампиров», Йен Сомерхолдер (Ian) и Нина Добрев (Nina) были не только коллегами по съемочной площадке… Они играли главных персонажей и проводили вместе очень много времени, так что когда стало известно о том, что пара начала встречаться (впрочем, они очень долго пытались это скрывать), никто не был сильно удивлен.
Но в любых отношениях есть свои секреты и «темные стороны». Сегодня расскажет вам о некоторых тайнах из личной жизни Йена и Нины.
1. Как Нина проверяла Йена?
Каждый из нас ищет в своем партнере определенные качества. Красота, ум, доброта, способность рассмешить — вот неполный список того, как, по мнению почти каждой девушки, должен выглядеть мужчина ее мечты. Был такой список и у Нины: так что прежде чем она согласилась встречаться с Йеном, ему пришлось доказать, что он вписывается в критерии.
«Он должен быть счастливым», — сказала Нина в своем интервью-го года.
В последующих интервью девушка уточнила:
«Человек должен быть рядом с теми людьми, которые заставляют его улыбаться. Нужно быть с теми, кто делает вас счастливым».
2. Кому достанется кот?
Пока Йен и Нина были вместе, у них успел появится малыш. Чудесный кот по имени Moke. Но даже после того как пара распалась, Нина оставила кота себе и даже выкладывала в соцсети фотографии со своим пушистым другом.
Девушка всегда говорила, что Йен — очень добрый парень, так что не удивительно, что он разрешил оставить своей бывшей девушке оставить кота у себя. Впрочем, не исключена вероятность, что Сомерхолдер навещает своего «ребенка» по выходным. 3. Слухи об изменах
Совсем не удивительно, что после того, как Нина и Йен приняли решение разойтись, в интернете появилась масса слухов. Многие утверждали, что Йен изменил девушке с Никки Рид (Nikki), когда они еще встречались. Но несколько лет спустя Нина и Никки развеяли слухи: девушки сказали, что никогда не были врагами и не ревновали друг друга к Йену.
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