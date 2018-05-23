Беби-боксы будут устанавливать в региональных больницах

В среду, 23 мая, на пленарном заседании Госдумы депутаты рассмотрят поправки в закон об основных гарантиях прав ребенка. Также поправки предлагается внести в статью закона об актах гражданского состояния.

Ожидается, что если изменения будут приняты, регионы смогут создавать на своей территории специализированные места для анонимного оставления ребенка, передает « Парламентская газета ».

Такие места можно будет оборудовать только в подразделениях государственных и муниципальных медорганизаций. Именно там специалисты смогут оказать реанимационные мероприятия. Таким образом новорожденные отказники смогут получить своевременную и качественную помощь.

Отметим, что в прошлом году Государственная дума РФ не поддержала проект закона о запрете беби-боксов для анонимного оставления детей. Его внесла Елена Мизулина

Авторы проекта закона отмечают, что практика установки беби-боксов уже сложилась в ряде регионов, но необходимого правового регулирования этой ситуации по-прежнему нет.

Кроме того, законопроект определяет на законодательном уровне верхнюю границу возраста новорожденных — таковыми будут считаться дети с момента рождения и по достижении ими возраста 4 недель. В настоящее время в законодательстве это понятие не прописано.