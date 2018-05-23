Беби-боксы будут устанавливать в региональных больницах 

В среду, 23 мая, на пленарном заседании Госдумы депутаты рассмотрят поправки в закон об основных гарантиях прав ребенка. Также поправки предлагается внести в статью закона об актах гражданского состояния.
Ожидается, что если изменения будут приняты, регионы смогут создавать на своей территории специализированные места для анонимного оставления ребенка, передает «Парламентская газета».
Такие места можно будет оборудовать только в подразделениях государственных и муниципальных медорганизаций. Именно там специалисты смогут оказать реанимационные мероприятия. Таким образом новорожденные отказники смогут получить своевременную и качественную помощь.
Отметим, что в прошлом году Государственная дума РФ не поддержала проект закона о запрете беби-боксов для анонимного оставления детей. Его внесла Елена Мизулина.
Авторы проекта закона отмечают, что практика установки беби-боксов уже сложилась в ряде регионов, но необходимого правового регулирования этой ситуации по-прежнему нет.
Кроме того, законопроект определяет на законодательном уровне верхнюю границу возраста новорожденных — таковыми будут считаться дети с момента рождения и по достижении ими возраста 4 недель. В настоящее время в законодательстве это понятие не прописано.