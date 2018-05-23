«Ретрослет» в Каменце-Подольском приглашает друзей

С 8 по 10 июня в Каменце-Подольском пройдет яркий и необычный фестиваль классических автомобилей «Ретрофест», на котором ожидается несколько десятков классических автомобилей и мотоциклов не только с Украины, но и стран ближнего зарубежья. Самыми яркими экземплярами обещают стать Horch 930 1937 года, Packard 120 1938 года, ЗИС-110 1946 года и другие эпохальные автомобили.

Изюминкой мероприятия станет ралли на ретромашинах от старой крепости Каменца к скалистым порогам Днестра и другим достопримечательностям региона. Вдоволь «насоревновавшись», зрители и участники смогут отдохнуть, наблюдая за концертными программами с классической музыкой различных эпох, конкурсами ретрокостюмов и бикини.

На фестивале все желающие также смогут познакомиться поближе с историей моды, классических головных уборов и даже создать чепчик, или шляпку на свой вкус! В рамках специальных лекториев все желающие смогут узнать про историю автомобильной моды, популярных в разные исторические эпохи и многое другое. Организаторы уверяют, что участникам и посетителям любого возраста скучать точно не придется.