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Простой способ избавиться от любой дурной привычки восхитил миллионы
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Простой способ избавиться от любой дурной привычки восхитил миллионы 

Don't Panic 55 минут назад
Фото: Don't Panic
Почти все, что вы знаете о дурных привычках — неправильно. Психолог из Оксфорда, Джадсон Брюер, утверждает, что нашел единственный и самый действенный способ избавиться от любой зависимости: его признали действенным уже миллионы людей, буквально.
Брюер утверждает, что совершенно не важно, от чего именно вы хотите избавиться. Курение, алкоголизм, переедание, лень — все это имеет одну и ту же основу.
Наша нервная система строится на простых принципах положительного и отрицательного подкрепления. Мы видим аппетитную еду, наш мозг говорит: отлично, калории, это поможет нам выжить! Мы едим и мозг запоминает ощущения.
Но потом мозг говорит: еда это однозначно хорошо. Попробуй-ка съесть что-нибудь сладкое, если тебе плохо — должно помочь! Вместо сигнала о голоде из желудка, мы реагируем уже на эмоциональный триггер.
Примерно то же самое происходит и с другими зависимостями. Вспомните, к примеру, ковбоя Мальборо из старой рекламы сигарет. Он совсем не просто так выглядит круто. Таким образом закладывается образ: я курю, я чувствую себя классно, я наслаждаюсь. Стимул, поведение, вознаграждение — именно так формируются абсолютно все наши привычки.
Единственный действенный способ перебороть древнюю эволюционную систему вознаграждения — медитация. Она ведет к повышению осознанности происходящего. С практикой нам больше не надо просто подчиняться требованиям подсознания — человек начинает понимать, что делает в каждый момент времени.
Тренировка мозга настолько важна, что ЦРУ включили ее в программу подготовки агентов. Попробуйте и вы: двух месяцев практики хватит, чтобы заметить первые перемены.
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