«Золушка» из полиции. Участница парада, потерявшая туфлю, получила награду

В Республике Алтай наградили майора полиции, которая потеряла на параде 9 мая туфлю, но не подала вида и закончила маршировать вместе со всеми.

Женщина в форме — это красиво. А женщина в форме, которая на параде чеканит шаг, тянет носок — красива вдвойне. Но женские туфли, даже форменные, не идеальны для энергичных ударов ногой по асфальту или брусчатке. Почти каждый год то в одном, то в другом регионе России милые женщины с погонами курсантов и офицеров теряют на парадах туфельки, как сказочные Золушки. Но, как и Золушки, стойко переносят тяготы и заканчивают марши босиком.

В 2018 году подобное происшествие произошло в День Победы в Горно-Алтайске. Колонна женщин, сотрудниц полиции проходила маршем мимо трибун с ветеранами Великой Отечественной войны и вдруг одна из них — оперуполномоченной управления уголовного розыска МВД по Республике Алтай, майор Наталья Щукина потеряла левую туфельку. А шла она в первом ряду, задавала ритм для всех девушек, которые шли за ней, поэтому, не подав вида, шире улыбнулась, чтобы все смотрели на её счастливое лицо, а не на ногу, и продолжила маршировать, как ни в чём не бывало.

По словам инспектора по особым поручениям группы информации и общественных связей МВД по Республике Алтай, майора внутренней службы Любови Николаевой , подобный случай на параде в регионе случился впервые.

Глава Республики Алтай Александр Бердников , сам в прошлом генерал МВД, по достоинству оценил выдержку офицера и наградил Наталью Щукину часами и фотографией того самого прохождения женской коробки на марше.

«Сегодня я хочу особо поблагодарить за выдержку и чувство долга настоящего офицера — Наталью Петровну Щукину. Когда во время прохода колонны у неё с ноги внезапно слетела обувь, она не вышла из строя, а с высоко поднятой головой продолжила маршировать, сохранив равнение участников парада. Это пример настоящего мужества и стойкости», — сказал глава РА во время рабочего совещания в МВД республики.

Сама Наталья Щукина причиной потери обуви шутливо назвала молодёжь, которая наступает на пятки — в прямом и переносном смысле. Кто-то из девушек случайно наступил на пятку Натальи, туфля и слетела. Но на марширующих смотрел весь город, ветераны, на Наталью смотрели дети — дочь и сын, поэтому некогда было переживать, мешкать, оборачиваться — нужно было закончить прохождение достойно. Хоть и без туфли. Переживала, что туфелька может потеряться или на неё кто-то наступит, но всё обошлось — кто-то из оцепления убрал обувь с улицы, а потом вернул её владелице.

Как рассказала «АиФ-Алтай» Наталья Щукина, прохождение мимо трибун с ветеранами девушки из полиции репетировали. И нельзя сказать, что во время репетиций обувь не подводила — кто-то и каблуки ломал, у кого-то пятка слетала — все-таки колодка не самая удобная. Поэтому часть девушек на парад надели обувь с совсем низким каблуком или вообще без него. Некоторые для надёжности даже чёрный скотч использовали. Но Наталья обувь надела полностью уставную — с каблуком в 4 сантиметра.

«Город у нас маленький, расстояние для прохождения не слишком велико, поэтому надеялась, что обувь не подведёт», — говорит Наталья Щукина.

Она бы и не подвела, если б не «помогли». В следующем году, если опять придётся маршировать, Наталья постарается выбрать более надёжно сидящие на ноге туфли. А, возможно, посмотрит парад со стороны — в полиции Республики Алтай много достойной молодёжи, в том числе девушек, которые могут пройти маршем и красиво, и без приключений.