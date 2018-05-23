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24 мая в Лобненском дворце бракосочетания открывается музей истории органов ЗАГС Подмосковья
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24 мая в Лобненском дворце бракосочетания открывается музей истории органов ЗАГС Подмосковья 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Управлением ЗАГС Московской области в целях сохранения культурных традиций и ценностей и укрепления института семьи в Лобненском отделе ЗАГС открывается Музей истории органов ЗАГС Московской области.
Вниманию посетителей музея истории органов ЗАГС Московской области будут представлены экспонаты XIX и XX века. Среди них свадебные наряды и украшения, фотографии, медали, старинные подлинные документы. Пополнят экспозицию и предметы ведущего-регистратора свадебной церемонии — нагрудный знак, перьевая ручка, чернильница и очки. Как свидетели истории органов ЗАГС, будут выставлены медали, которые изготавливались по спецзаказу и вручались на торжественной регистрации рождения ребенка. По всей Московской области собрано более пятидесяти экспонатов.
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«Посетители выставки увидят редкие архивные фотографии, с помощью которых можно проследить, насколько изменилась знакомая и традиционная на сегодняшний день процедура заключения брака в Российской Федерации. Меняется мода, века и эпохи, время не стоит на месте, однако во все времена самой прекрасной женщина выглядит именно в свадебном платье», — начальник ГУ ЗАГС Елена Филатова
На выставке будут представлены фотографии невест, где можно проследить тенденцию развития свадебной моды.
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