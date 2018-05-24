Музей истории органов ЗАГС Подмосковья откроется в Лобне в четверг

В Лобненском ЗАГС 24 мая откроют музей истории органов ЗАГС Московской области, где будут представлены экспонаты XIX и XX века, такие как свадебные наряды, украшения, фотографии и другие, говорится в сообщении пресс-службы ГУ ЗАГС Подмосковья.

«Управлением ЗАГС Московской области в целях сохранения культурных традиций и ценностей и укрепления института семьи в Лобненском отделе ЗАГС открывается музей истории органов ЗАГС Московской области», — говорится в сообщении.

Вниманию посетителей будут представлены экспонаты XIX и XX века. Среди них свадебные наряды и украшения, фотографии, медали, старинные подлинные документы. Пополнят экспозицию и предметы ведущего-регистратора свадебной церемонии — нагрудный знак, перьевая ручка, чернильница и очки. Кроме того, будут выставлены медали, которые изготавливались по спецзаказу и вручались на торжественной регистрации рождения ребенка. По всей Московской области собрано более пятидесяти экспонатов.