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Музей истории органов ЗАГС Подмосковья откроется в Лобне в четверг
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Музей истории органов ЗАГС Подмосковья откроется в Лобне в четверг 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Лобненском ЗАГС 24 мая откроют музей истории органов ЗАГС Московской области, где будут представлены экспонаты XIX и XX века, такие как свадебные наряды, украшения, фотографии и другие, говорится в сообщении пресс-службы ГУ ЗАГС Подмосковья.
«Управлением ЗАГС Московской области в целях сохранения культурных традиций и ценностей и укрепления института семьи в Лобненском отделе ЗАГС открывается музей истории органов ЗАГС Московской области», — говорится в сообщении.
Вниманию посетителей будут представлены экспонаты XIX и XX века. Среди них свадебные наряды и украшения, фотографии, медали, старинные подлинные документы. Пополнят экспозицию и предметы ведущего-регистратора свадебной церемонии — нагрудный знак, перьевая ручка, чернильница и очки. Кроме того, будут выставлены медали, которые изготавливались по спецзаказу и вручались на торжественной регистрации рождения ребенка. По всей Московской области собрано более пятидесяти экспонатов.
«Посетители выставки увидят редкие архивные фотографии, с помощью которых можно проследить, насколько изменилась знакомая и традиционная на сегодняшний день процедура заключения брака в Российской Федерации. Меняется мода, века и эпохи, время не стоит на месте, однако во все времена самой прекрасной женщина выглядит именно в свадебном платье. На выставке будут представлены фотографии невест, где можно проследить тенденцию развития свадебной моды», — отметила начальник ГУ ЗАГС Подмосковья Елена Филатова.
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Женский форум  Ещё 5 источников 
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