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Новая услуга заработает в ЗАГСе в июне
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Новая услуга заработает в ЗАГСе в июне 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 28 минут назад
Фото: Борисовские пруды
Молодожены смогут станцевать свой первый свадебный танец прямо в зале бракосочетания Шипиловского отдела ЗАГС. Такая услуга будет доступна с июня.
По словам руководителя ЗАГСа района Орехово-Борисово Северное Светланы Жаровой, в процессе приема заявления сотрудники будут предлагать жениху и невесте станцевать свадебный вальс прямо после заключения брака. Это добавит шарма самой церемонии. Но решение, использовать его для своей свадьбы или нет, остается за парой.
— Мы решили добавить романтичности в саму регистрацию брака, — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» Светлана Николаевна, — это первый свадебный танец молодоженов. Обычно жених и невеста танцуют уже за пределами ЗАГСа, но мы решили немного подкорректировать этот момент и позволить новой семье протанцевать свадебный вальс прямо в зале бракосочетания.
Источник: газета «Борисовские пруды»
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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