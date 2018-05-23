Новая услуга заработает в ЗАГСе в июне

Молодожены смогут станцевать свой первый свадебный танец прямо в зале бракосочетания Шипиловского отдела ЗАГС. Такая услуга будет доступна с июня.

По словам руководителя ЗАГСа района Орехово-Борисово Северное Светланы Жаровой, в процессе приема заявления сотрудники будут предлагать жениху и невесте станцевать свадебный вальс прямо после заключения брака. Это добавит шарма самой церемонии. Но решение, использовать его для своей свадьбы или нет, остается за парой.

— Мы решили добавить романтичности в саму регистрацию брака, — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» Светлана Николаевна, — это первый свадебный танец молодоженов. Обычно жених и невеста танцуют уже за пределами ЗАГСа, но мы решили немного подкорректировать этот момент и позволить новой семье протанцевать свадебный вальс прямо в зале бракосочетания.

Источник: газета «Борисовские пруды»