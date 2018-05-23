Кем будем без языка. Филолог — о сленге, грамотности и заимстованиях

Более половины слов в русском языке — заимствованные. Благодаря интернету в устную речь активно проникают чужеродные выражения. В преддверии Дня славянской письменности и культуры (24 мая) и Дня филолога (25 мая) эксперт-лингвист Алевтина Сперанская рассказала «АиФ-Красноярск» , как не потерять самобытность и чем опасны соцсети.

Словарный запас оскудел?

Кристина Смурова, корреспондент «АиФ-Красноярск»: Алевтина Николаевна, за 30-летний стаж работы вам не раз, наверное, попадались люди, для которых понятие «грамотность» сводилось к умению правильно поставить ударение в слове. А что для вас значит быть грамотным?

Алевтина Сперанская: Вы правильно ставите вопрос. Грамотность шире понятия «правильность», это ещё и уместность наших речевых действий. Проще говоря, это большой словарный запас и умение понятно выразить мысль перед разной аудиторией. Когда кто-то настаивает на том, что грамотность заключается в правильном ударении, то смело можно говорить, что перед вами не филолог. А уж громко возмущаться тем, что люди говорят не так, как ты сам, ни один профессиональный лингвист не будет. Он не возмущается, а объясняет законы языка и комментирует происходящее с нашей речью. Филологи не полицейские, чтобы следить, не нарушен ли закон «правильного ударения». Это очень упрощённый, если не сказать примитивный взгляд на нашу работу.

— Сегодня в русском языке порядка 70% слов — заимствованные. Неужели у нас настолько скудный словарный запас, что без чужого уже не обойтись?

— Заимствованные слова имеют разную степень инородности. Например, есть слова, пришедшие из других языков, но ставшие в итоге не просто привычными, а родными, — это «кефир», «халат», «баня», «хата» и так далее. И мы не ощущаем их чужеродности. Также есть иноязычные слова, без которых не обойтись, потому что они называют реалии современного технического, экономического, спортивного, политического и прочего быта. При этом, используя заимствования, мы не теряем своей самобытности, а, наоборот, адаптируем чужое под себя. Достаточно вспомнить суффиксы, приставки, глагольные формы. В итоге получаются новые русские слова! И это неплохо. Но к засилью в речи ненужных иностранных слов я отношусь резко отрицательно.

— В молодёжных кругах очень популярно вместо «хорошо» говорить «о’кей», «привет» — «хай» и так далее. Как вам такие подмены?

— Любая подмена неоправданна. Некоторый избыток иностранных слов в современной языковой жизни нашего общества ощущается явно. Настойчиво и порой назойливо они лезут в глаза и уши. Но могу вас уверить: исчезновение родного языка нам не грозит. Хороший русский язык может уйти с газетной полосы (хоть это и преувеличение, так как издания очень разные), из Интернета (хотя вряд ли), из некоторых сфер человеческой деятельности. Но он не уйдёт из современной художественной литературы, из многочисленных научных и научно-популярных изданий, из речи образованных людей.

— Почему за границей не популярен русский язык? Порой найти кого-то русскоговорящего на чужбине — целая проблема. Может, дело в сложности?

— Почему не русский стал языком международного общения, а английский? Не из-за сложности точно. На это есть другие причины. Выскажу очень субъективную мысль: мы мало любим свой язык и плохо его знаем. Говорить о превосходстве: «Наш язык — самый богатый язык в мире!» — это не любовь. Любовь, в моём понимании, это когда ты можешь процитировать русскую поэзию и прозу в достаточном объёме, чтобы иностранец, услышав, смог почувствовать и красоту русского слова, и его ценность для вас.

Мода на безграмотность

— Развитие Интернета диктует свои правила. Ещё несколько лет назад было модно в переписках и речи употреблять слова «френдить», «чекиниться», потом появились «аффтар жжот», «выпей йаду», «превед медвед», сейчас «хайп» и «бро». Как относитесь к таким экспериментам с языком?

— Мода существует на всё: одежду, игрушки, внешность. Не исключение и слова. Одно радует — что это явление скоротечно. Я так и отношусь к этому: пройдёт! Нужно понимать, что одно увлечение постоянно сменяется другим. Ведь мода на слова берётся из двух противоречивых желаний: стремления человека выделиться из толпы и из склонности к подражанию. Поэтому такие интернет-слова были и будут всегда — только разными, в зависимости от времени.

— Если с сетевым жаргоном всё более-менее понятно, то как быть с функцией Т9? Вряд ли со временем исчезнет мода на быструю проверку правописания. По факту, у человека отпадает необходимость проверять написанное. Медленно, но уверенно идём к массовой безграмотности?

— Пожалуй, здесь я не соглашусь. Т9 появился, чтобы избежать опечаток при мелком наборе — всё же кнопки телефона не совсем удобны. Поэтому страхов о якобы растущей из-за этого безграмотности не разделяю. Наоборот, среди нас много визуалов, тех, кто правильный облик слова запомнит, если его увидит. Разве это плохо? Современные технологии давно используют труд филологов. Проверка слова и предложения, например, как функция компьютерной программы — это плодотворное сотрудничество, от которого все только выигрывают.

Эволюционный провал

— Засорение речи словами-паразитами, сленгом, жаргонизмами сегодня уже стало нормой. Есть даже мнение, что это эволюционный процесс и остановить его нельзя. Не приведёт ли такое псевдоразвитие к вымиранию национального языка?

— Не путайте норму с распространённостью. Да, сейчас очень популярен вульгарный тип поведения и речи. И связано это с развитием общества, а не языка. Назвать этот процесс эволюцией сложно, скорее, это противоположное явление. Язык честно делает свою работу: служит средством выражения потребностей общества. И он не виноват, что люди живут такой жизнью. Поймите, сначала появляется нечто новое: предмет или явление, а потом его название. Когда не находится слов для каких-то новых общественных проявлений, тогда человек задействует нелитературные языковые ресурсы: просторечие, сленг. Но о вымирании национального языка, конечно, не может быть и речи. Происходит его изменение. Что естественно, так как меняется сам человек, его интересы, взаимоотношения с окружающим миром. Всё это отражается и в нашей речи.

— Если язык отражает характер своего народа, то какими вы видите русских?

— Агрессивными. Очень много в наших текстах отпора и борьбы. Совсем не востребованы слова «понимание», «милосердие», «доброта», «эрудиция», «гуманизм». Это тревожный симптом. Вместо лексики, отражающей гармонизацию социальной жизни, в современном речевом поведении преобладают слова битвы, подчинения, первенства.

— И весь этот негатив русские обильно смешивают с матами. Есть ли смысл бороться с этим явлением?

— С точки зрения этичности поведения мат в публичном пространстве недопустим. Бороться с ним при помощи штрафов и запретов не кажется мне эффективной мерой. Если у человека нет внутренней культуры, внутреннего ограничения, значит, нужны внешние, например, осуждение или неодобрение. Мат недаром называется табуированной лексикой, то есть ограниченного пользования. И никакие отговорки типа «сейчас уже можно», «все так говорят» или «а по-другому не понимают» не переведут его из разряда ненормативной в общеупотребительную. Он так и останется бранью.

— Давайте немного пофантазируем! Сегодня многие заменяют слова смайликами или звуками. Может так получиться, что в будущем нам вообще не пригодится язык и мы сможем общаться без него?

— Нет, обойтись без языка человек не сможет. Язык — это система знаков. И если знаки будут другими, то это приведёт к появлению нового языка. Конечно, очень обидно терять хорошо организованный и богатый язык. Без способности полноценно выражать свои эмоции мы деградируем. Вернёмся к тому, от чего ушли, — к древнему человеку.