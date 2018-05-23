Проснулся и уже устал. Эксперты о том, как поднять давление

Жара и духота — худшее время для гипотоников. Люди с пониженным давлением вообще остро чувствуют любые перепады погоды. Как улучшить самочувствие и держать давление в норме даже в сильный летний зной? Верна ли точка зрения, что гипотония к инфаркту не приведёт? И так ли безобидно это состояние на самом деле, как кажется на первый взгляд. Об этом разговор «АиФ-Юг» с врачом-кардиологом Инной Белан.

Ниже нормы

Татьяна Захарова , «АиФ-Юг»: Что вообще такое гипотония? Какое давление считается патологически пониженным?

Инна Белан: О гипотонии говорим, когда артериальное давление ниже 100/60 мм.рт.ст. у молодых людей и ниже 105/65 мм.рт.ст. у людей в возрасте. Это состояние, как правило, сопровождается такими вегетативными проявлениями, как потливость ладоней и стоп, бледность кожных покровов, учащённое сердцебиение, головокружение, слабость. Страдают недугом чаще молодые девушки, подростки, но встречается заболевание и у других категорий людей, в том числе пожилых.

— Что беспокоит гипотоников?

— Они жалуются чаще всего на головокружение, головную боль, слабость, нарушения сна, усталость, раздражительность. Кожные покровы бледные, кончики пальцев могут синеть, могут быть различные нарушения работы ритма сердца, одышка, потемнение в глазах при резких движениях, расстройства ЖКТ. При остром состоянии симптомы развиваются быстро, вплоть до потери сознания. Часто встречается так называемая ортостатическая гипотензия — давление резко снижается при изменении положения тела из горизонтального в вертикальное. Такое наблюдают у подростков и пожилых пациентов с сахарным диабетом и гипертонией.

При физических нагрузках у гипотоников могут возникать тахикардия, одышка и неприятные ощущения в области грудной клетки. Часто самочувствие ухудшается после перенесённых острых респираторных инфекций, а также в весенний и летний периоды года.

Не только в наследство

— Низкое давление — наследственный недуг?

— Гипотензия бывает физиологическая и патологическая. Физиологическая -наследственная, проявляется во время чрезмерных физических нагрузках, а также в результате адаптации организма к окружающей среде, как, например, у жителей высокогорья или субтропиков. Патологическая гипотония разделяет на первичную и вторичную.

Причина первичной в большинстве случаев — вегетососудистая дистония, развивающаяся на фоне стрессов, депрессии, хронической усталости, недосыпания. Вторичная гипотония развивается на фоне различных эндокринных нарушений, травм головного мозга, остеохондроза позвоночника, при язвенной болезни желудка, анемии и некоторых других заболеваниях. Именно они становятся причиной низкого давления.

— Гипотония — не гипертония. К инфаркту не приведёт. Такой точки зрения придерживаются многие. Так ли на самом деле?

— С возрастом гипотония проходит, поскольку в сосудах появляются изменения, увеличивается артериальное давление, вероятность возникновения гипертонии исключать нельзя. Думать, что гипотоники никогда не станут гипертониками, ошибочно.

Против погоды

— Гипотоники метеозависимы?

— Да, это так. Люди с артериальной гипотензией чувствительны к изменениям погоды. Как правило, они плохо переносят жару, низкое атмосферное давление. Лучшая погода для гипотоников — это солнечные морозные дни. Смену климата они переносят крайне плохо, поэтому им рекомендуют проводить отпуск в привычной климатической зоне. Гипотоникам трудно переносить духоту и неподвижность, многие из них предпочитают пройтись пешком, вместо того чтобы стоять на остановке в ожидании транспорта и тем более ехать в душном салоне. У многих гипотония проявляется только в виде повышенной утомляемости и метеочувствительности. Кроме того, у гипотоников снижен тонус симпатической нервной системы. Именно поэтому они часто апатичны, заторможены, быстро утомляемы. Из-за недостатка кислорода часто возникают головокружения, потемнения в глазах вплоть до обмороков, головные боли в лобной или височно-теменной областях. Мигрени при гипотонии могут возникать и при нарушении оттока крови из вен черепа, поскольку их тонус понижен. По этой причине головная боль локализована в затылке и чаще возникает по утрам после сна. Больные при этом просыпаются уже уставшими, а активными становятся лишь в вечерние часы.

Важно знать: синдром артериальной гипотонии может быть важным в диагностике критических состояний. Так, например, в период острой фазы инфаркта миокарда клиническими параметрами крайне высокого риска коронарных событий является артериальная гипотензия, сердечная недостаточность вплоть до кардиогенного шока. Гипотония может быть одним из первых проявлений при внутренних кровотечениях, онкологических заболеваниях и др.

— Вылечить гипотонию можно?

— Если давление у гипотоника снижено только на 20% по сравнению с нормой и самочувствие не ухудшается, то терапия не проводится. С первичной гипотонией с ухудшением самочувствия необходимо обратиться к кардиологу. Правда, лечению она поддаётся сложно. Лекарственных препаратов мало. В их составе, как правило, содержится кофеин, который считается стимулятором ЦНС. Они снимают спазмы сосудов головного мозга, уменьшая этим головную боль, но кофеин вызывает привыкание, поэтому длительно принимать такие средства нельзя. Также используют для лечения ноотропы, которые поддерживают организм и улучшают метаболические процессы в головном мозге, комплексы витаминов и минералов (В1, В2, В3, В5, Е, С) и метаболики. Хороший эффект дают физиотерапия, массаж шейно-воротниковой зоны, иглорефлексотерапия, остеопатия, плавание, ароматерапия.

Хоть и гипотония — неприятный недуг, можно найти в ней и некоторые плюсы: замедляет появление атеросклероза и увеличивает продолжительность жизни до 10 лет.

Как жить с гипотонией?

— Вести здоровый образ жизни. — Избегать нахождения в душных помещениях, транспорте и на улице в жару. — Отменить препараты, которые могут вызвать гипотонию. — Правильно организовать режим труда и отдыха. Ночью спать желательно до 10 часов. — Дробно часто питаться, не пропускать завтрак. В питании могут присутствовать пряности (корица, душистый перец, имбирь), они помогают повысить АД, а также острые, соленые блюда. — Вставать с постели без резких движений, сначала на бок, затем постепенно сесть. При быстром переходе из горизонтального в вертикальное положение может случиться обморок. — Утром полезен контрастный душ. Чередовать горячую и прохладную воду в течение 5 минут. Это помогает привести сосуды в тонус и нормализовать артериальное давление. — Не пренебрегать регулярными физическими упражнениями. — Соблюдать положительную психоэмоциональную обстановку. — Отказаться от никотина и алкоголя, т.к. они понижают тонус сосудов. — Избегать резких движений: быстрый бег и подъём тяжестей гипотонику противопоказаны. Зато хорошо стабилизируют физическое и психоэмоциональное состояние дыхательные упражнения, пилатес, йога и ходьба. — Держать в тепле стопы и кисти, носить головной убор. Если из-за сильного холода чувствуется недомогание, нужно обязательно принять горячий душ, горячие ножные ванны, выпить сладкий горячий чай или кофе. В холодную погоду и при сниженном атмосферном давлении гипотонику необходим дневной сон. — Утром в постели делать дыхательные упражнения: глубокий вдох и выдох, выпячивая при этом живот с повторами не менее 7 раз, лёжа на спине. Также лёжа в кровати выполнять упражнение «велосипед».