Баженов напишет «энциклопедию домашнего хозяйства»

Телеведущий рассказал о новом проекте «Жить в доме и другие полезные вещи», премьера которого состоится в эту субботу.

Тимофей Баженов станет ведущим нового проекта «Жить в доме и другие полезные вещи». Программу покажут на телеканале РенТВ. По сути, это кладезь советов, которые могут пригодиться всем и каждому в повседневной жизни. Раньше коньком ведущего были рассказы о том, как выжить в дикой природе, а теперь он даст уникальный мастер-класс по решению бытовых вопросов в условиях среднестатистического дома или дачи (тут, кстати, еще неизвестно, что сложней: избежать укуса ядовитой змеи или оперативно накормить, причем вкусно, толпу внезапно нагрянувших гостей).

Поскольку сам Баженов в свободное от путешествий время живет в деревенском доме, ведет хозяйство и готовит, под каждым из советов смело можно ставить отметку «проверено на себе». Подробнее о новом проекте телеведущий рассказал в беседе с НСН.

«Жить в доме и другие полезные вещи» это сборник полезных советов по ведению домашнего хозяйства. Как выбрать плитку? Как обрезать ветки? Накачать колесо без компрессора? Ответы на эти и другие вопросы в специальном проекте «Жить в доме и другие полезные вещи». — Мы не тратим время зрителей на бессмысленные разговоры. Передача состоит из сюжетов несущих полезную нагрузку», — подчеркнул Тимофей Баженов.

По словам ведущего, основная задача проекта — поделиться со зрителями советами, которые помогут им сэкономить время и, что немаловажно, семейный бюджет.

«Внимательный зритель сможет использовать передачу как энциклопедию домашнего хозяйства. Это сборник лайфхаков, как говорит молодежь. Сборник неожиданных приемов позволяющих экономить семейный бюджет и время. Передача подскажет, какие товары стоят своих денег, а какие покупать не стоит. Какие работы хозяин дома может выполнить сам, а для каких нужно приглашать специалистов. Жить в своем доме это очень интересно. Интересно, быстро, просто и не дорого — вот девиз передачи «Жить в доме и другие полезные вещи», — отметил Тимофей Баженов.

Премьера проекта «Жить в доме и другие полезные вещи» — уже в эту субботу, 26 мая, в 10:40 на телеканале Рен (лучше держать наготове блокнот и ручку, чтобы не пропустить ничего важного). Тизер программы можно увидеть уже сейчас.