Клуб по интересам: как переехать в Лондон и создать приложение для знакомств

Семь лет назад Валерия Старк оставила должность топ-менеджера в группе компаний Аркадия Новикова , купила билет в один конец и переехала жить в Лондон. Московские хрущевки в сравнении с лондонскими квартирами показались ей хоромами. Входная дверь ее съемной квартиры вела прямо на кухню, причем с улицы. Валерия зарабатывала на жизнь консультациями соотечественников, которые хотели открыть ресторан в Лондоне. А потом создала свою компанию: основала приложение знакомств Huggle, конечно, не без помощи бывшего работодателя. Когда-то московский ресторатор познакомил ее с миллиардером из списка Forbes , основателем портала интернет-знакомств Badoo Андреем Андреевым , который и согласился вложиться в ее проект. Как молодая девушка строит бизнес на британском рынке?

Первое знакомство

Валерия Старк родилась и выросла в Москве. Ее маме было непросто растить троих детей одной в девяностые, поэтому в их семье действовало такое правило: хочешь учиться, плати за учебу сам. Валерия, как ее брат и сестра, рано начала работать.

В 15 лет она устроилась секретарем в отдел инсталляций комплексных решений в компанию, которая занималась разработкой сотовых технологий. Работодатели закрыли глаза на ее возраст и приняли на работу. Она была единственной девушкой в коллективе. Со мной работали восемь мужчин — «те самые технари с потертыми джинсами и грязной головой». Они занимались разработкой мультимедийных технологий в торговых центрах и школах. Это было ее первое знакомство с IT-индустрией, на тот момент она и представить не могла, что будет строить бизнес в этой сфере.

Желание мамы Валерия выполнила: поступила в университет на дизайнера интерьера, за учебу платила сама. Днем работала, а вечером училась. Но уже на третьем курсе бросила институт. Работать хотелось больше. Правда, продвинуться по карьерной лестнице на первой должности не удалось — требовалась инженерная специализация. Работа секретаря наскучила, и она устроилась хостесом в ресторан Аркадия Новикова. Довольно скоро девушка стала менеджером в другой ресторане.

Новая должность подстегнула Старк все-таки закончить учебу в университете, правда, специализацию выбрала другую — международные отношения. Днем — работа, вечером — учеба; жизнь вернулась в прежнюю колею.

Как-то подруга Валерии, дизайнер Алиса Бартова, позвала ее поработать над новым проектом Аркадия Новикова. Бизнесмен открывал центр развлечений для детей в торговом центре «Атриум». Ему нужны были дизайнеры, которые оформили бы его очередной проект. Валерия решила попробовать: «Когда-то я училась на дизайнера, понимаю, что к чему». Девушка всерьез увлеклась работой: «Стала лезть во все сметы, документы, пыталась контролировать процесс». Новикову такой подход к работе понравился, и он предложил ей место помощника директора по сервису в сети своих ресторанов, а некоторое время спустя — должность территориального директора филиала на Рублево-Успенском шоссе.

Исполнительный директор группы компаний Новикова занимался московскими ресторанами, а Валерия «вела Рублевку». Элитный район всегда стоял особняком. Поставщикам важно в первую очередь вывести свой продукт в рестораны Рублевки, а потом уже в центр Москвы. Если местным жителям понравится их продукт, контракт с поставщиками подписывают на всю группу компаний. «На Рублевке очень высокие требования к сервису и качеству», — рассказывает Старк.

Новые возможности

Валерия проработала у Новикова около восьми лет, за это время успела узнать местных жителей. Публика, как признается девушка, на Рублевке специфичная, к каждому гостю нужно найти подход. Когда Новиков решил открыть ресторан в Лондоне, предложил ей взять под контроль и эту территорию.

«Было интересно работать на две страны, я стала заниматься и маркетингом», — вспоминает Старк. Но постоянные перелеты и смены часовых поясов вымотали ее. Ресторанный бизнес стал привлекать все меньше, зато рос интерес к собственным проектам. На тот момент она еще не знала, чем хочет заниматься, зато точно знала, что хочет остаться жить в Лондоне и начать строить свое дело там.

Она поговорила с Новиковым и уволилась. Перед тем, как окунуться в новое дело, устроила себе двухгодичный отпуск — поступила в один из университетов Лондона. «Мне нужна была перезагрузка. Решила заняться саморазвитием, — объясняет Валерия. — К тому же мне хотелось больше узнать о стране, в которой я собиралась жить, поэтому стала изучать англосаксонскую историю».

На каждом рынке действуют свои правила. То, что сработало в одной стране, может оказаться провалом в другой. Чтобы стартап избежал этих ошибок и взлетел за рубежом, нужно знать рынок, менталитет и культуру этой страны. Например, продукт, который вы придумали, будет востребован в России, но не нужен в Британии, потому что там рынок им переполнен. Или же вы придумали веселую маркетинговую стратегию, а полнаселения страны обиделось на вас и возненавидело ваш продукт только потому, что вы не поняли их менталитет. Узнать устои британцев Валерии помогла учеба в университете.

Пока училась, зарабатывала на жизнь консультациями людей, которые хотели открыть ресторан в Лондоне. Они знали ее через Новикова и обращались за помощью. Сейчас из-за политической обстановки желающих стало меньше, а тогда было очень много людей из России и Украины, которые хотели инвестировать в ресторанный бизнес, рассказывает Старк.

Правила игры на чужом рынке

Найти жилье в Лондоне было просто, куда сложнее было привыкнуть к местному быту, вспоминает она. В доме, где жила девушка, не было ни одной мусорки, ее поиск превратился в квест. На противоположной улице от дома Валерия заметила зеленые мешки для мусора и решила подбросить к ним свои.

Подкинула раз, два. На третий получила сообщение с угрозами: «Ты, кто бы ты ни был, перестань бросать свой чертов мусор к нашим зеленым пакетам». И тут она поняла, насколько важно знать местные обычаи. В Лондоне есть целая мусорная культура: нужно сортировать отходы в разные пакеты и выбрасывать в соответствующий ему контейнер. Из-за того, что она подбросила свой неорганический мусор к соседскому органическому, чуть не разгорелся скандал. Сейчас Валерия живет в загородном доме с молодым человеком и двумя собаками. Сколько мусора мы можем произвести, не в нашей власти, смеется она: «Размер мусорного мешка зависит от количества человек, проживающих в доме. Произвести отходов больше отведенной тебе нормы ты не имеешь права».

Завести дружбу с местными сложнее, чем понять их порядки. Предвзятое отношение к иностранцам мешало полноценному общению. Из-за пропаганды на ТВ и в СМИ у британцев сформирован негативный образ о России и русских, объясняет Валерия. Девушка сильно переживала из-за того, что национальность шла впереди нее.

Когда страна, из которой ты родом, ассоциируется с чем-то плохим, то и людей оттуда воспринимают соответствующим образом. Россия совсем не работает над своим образом за рубежом. «Здесь о нас практически ничего не знают, — сожалеет Старк. — Если у британца нет русских друзей, то его представления о России как правило предвзятые. Такие люди обычно сводят все разговоры к политике. Невозможно изо дня в день вступать в эти дискуссии и пытаться доказать, что в России живут такие же люди как и везде. Англичане порой рассказывали мне такие сказки про Россию и русских. Я предлагала прочитать им альтернативные новости».

София Матвеева — предприниматель родом из России, основательница технологического стартапа Style Counsel. Она живет в Лондоне уже 20 лет. По ее словам, тот факт, что она из России, в бизнесе ей не мешает. Если у вас интересный проект, инвесторы придут в любом случае, уверенно заявляет она. Но в быту предубеждения становятся серьезным препятствием. «В IT-индустрии высоко ценят российских разработчиков. Русские завоевали репутацию трудолюбивых сотрудников. Но в обычной жизни в Англии дела обстоят иначе», — рассказала Матвеева Forbes. По ее словам, местные часто позволяют себе неприятные шутки, которые почему-то считаются позволительными по отношению к русским, но недопустимыми по отношению к другим нациям из-за политкорректности.

Бизнес-менталитет: Москва vs Лондон

Зато женщин-управленцев в Британии воспринимают серьезнее, чем в России, считает Старк. Бизнес-менталитет британцев отличается.

«В России мужчину, который ведет бизнес жестко, будут считать хорошим руководителем, а женщину — истеричкой. Можно услышать, например, что у нее просто мужика нет, поэтому она такая», — говорит она. В Британии, по ее словам, такого нет: ты либо профессионал, либо нет, и у лидерства нет гендерных признаков. Если кто-то скажет, что женщина-руководитель получила свою должность только потому, что она женщина, дело закончится судом. А вот еще одно отличие: британцы консервативны и больше планируют — много разговоров, презентаций, встреч, переписок; а русские зачастую действуют по принципу: главное — начать, а там видно будет.

После переезда в Лондон Валерия решила сменить фамилию: была Будиновской, а стала Старк. Такую фамилию выбрала не случайно, на английском «старк» означает решительный, непреклонный. Девушка говорит, что английская фамилия помогла ей обрести бытовой комфорт.

Она меняла фамилию два раза. Первый — когда взяла фамилию мамы — Будиновская, так как отца практически не знала. Второй раз уже в Лондоне. Существует множество бытовых и рабочих ситуаций, в которых все, что о тебе известно, — твое имя. У русских фамилий в Лондоне негативная коннотация. Для большинства людей, которые встречаются в повседневной жизни (водитель такси, кассир, хостес или сотрудник ресепшена) ты олицетворяешь свою страну, ведь кроме того, что ты русский, они больше ничего о тебе не знают. «Я не хочу говорить о политике, когда прихожу в кафе или забираю вещи из химчистки, — объясняет Старк. — Это не значит, что я скрываю свою национальность. Просто мне так комфортнее».

Идея из Instagram

Чувство одиночества и предвзятое отношение со стороны подстегнули создать продукт, который бы объединял людей прежде всего по интересам. Хотелось, чтобы люди в первую очередь обращали внимание на личные качества, а не на расовую принадлежность или внешность, признается Валерия. Люди, которые посещают одни и те же места (клуб йоги, кафе, фитнес), скорее всего быстрее найдут общий язык.

С помощью геотега в Instagram она смогла найти новых друзей. Просто сделала фото в студии йоги, в которую ходила, и отметилась в ней. Потом через эту локацию нашла несколько человек, которые тоже занимаются там, и списалась с ними. Так завязалось их общение. Новые знакомые не обратили внимания на то, откуда она родом, потому что дружба завязалась на общих интересах — на йоге. «Моя национальность ушла на второй план, а увлечения вышли на первый», — вспоминает Старк.

Было бы здорово иметь приложение, которое ищет тебе друзей или пару по такому принципу, решила Валерия. Чем больше одних и тех же мест вы посещаете, тем больше у вас общих интересов и ценностей. Кстати, с бизнес-партнером Стиной Сандрес она познакомилась также с помощью геотега в Instagram. Валерия рассказала Стине о своей идее, и та поддержала ее. Привлекать инвесторов в проект подруги не хотели.

«Можно было бы пройти несколько инвестиционных раундов, а потом заняться поиском разработчиков, — признается Валерия. — Но я не хотела зависеть от огромного количества разных инвесторов. Чтобы какой-нибудь Джон, который всю жизнь торговал металлом, учил нас делать приложение знакомств. Хотелось сотрудничать с одним человеком, который разбирался во всем этом».

Девушка записала свою идею на бумажке и понесла ее в лондонский ресторан Новикова. Она знала, Андрей Андреев — основатель портала интернет-знакомств Badoo, частый гость в его ресторане. Когда-то их познакомил сам Аркадий Новиков.

План был такой: продать идею Андрееву, передать его команде разработку продукта, распределить долю. Создание и продвижение бренда она хотела оставить за собой. Идея его зацепила, и он решил устроить ей проверку — попросил продать эту идею ключевым сотрудникам Badoo: программистам, финансовому директору и другим.

Если идея понравится команде, значит, с ней можно работать, решил миллиардер. «У меня было невероятное количество интервью. Я снова и снова рассказывала о продукте разным незнакомым мне людям», — вспоминает Старк.

Какая доля проекта досталась Андрееву, а какая принадлежит ей, девушка не признается. Но уверяет, что ее действия и решения не подвергались тотальному контролю. Они предоставили ей техническую поддержку и выдали маркетинговый бюджет, который согласовывали каждый год. К концу года ей нужно было предоставить отчет, на что она потратила деньги. В целом, она чувствовала себя абсолютно свободной. Собственные средства в проект она не вкладывала.

Женская компания

В команде Huggle трудятся пять сотрудников, и все они женщины, так было задумано с самого начала, рассказывает Валерия. По ее словам, для приложения знакомств сложнее всего привлечь женскую аудиторию. Мужчины же присоединяются охотнее. В процентном соотношении это будет выглядеть так: мужчин — около 80%, а женщин — около 20%.

«Те вещи, которые женщины могут считать проблемой и сделать из этого бизнес-идею, мужчины не замечают», — считает Валерия.

Если хотите привлечь к своему продукту молодых девушек, вы должны продавать и думать как молодая девушка. Нанимать на работу мужчин, чтобы те создавали маркетинговые стратегии для них, — неправильный подход. Если с женской аудиторией работают женщины, баланс в процентном соотношении будет достигнут.

В марте этого года произошло слияние Huggle с Badoo. По словам Андреева, это было сделано для того, чтобы объединить силы двух команд. «Badoo — очень старый бренд, он на рынке больше 12 лет. У него 380 млн пользователей. Они никогда не занимались маркетингом, их продукт рос органически, — поясняет Старк. — Где-то полгода назад Андреев заговорил о слиянии. Он хотел, чтобы наша маркетинговая команда продвигала и Badoo».

Предложение Андреева Старк приняла, все-таки пользователей у Badoo намного больше. Были и другие условия сделки, благодаря которым Валерия согласилась отдать свою команду под Badoo, но разглашать их по контракту не может. Теперь, помимо основателя и генерального директора Huggle, Валерия заняла должность директора по маркетингу в Badoo. Также девушка вошла в правление Bumble — приложение знакомств в США, основанное Андреевым совместно с бывшим топ-менеджером Tinder Уитни Вульф.

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