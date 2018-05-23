Самарская область присоединилась ко Всероссийской акции «Семья в погонах»

правоохранительные органы 63 региона приходят работать целыми семьями. Так, трудовые династии, которыми славятся заводы и крупные предприятия области, есть и в полиции. С историями некоторых из них познакомились наши корреспонденты в рамках Всероссийской акции «Семья в погонах».

Три брата Осиповых сегодня работают в Похвистневском отделе МВД. Их родители, Кима Александровна и Шалико Георгиевич, приехали в Самарскую область с Кавказа в далеком 1991 году, когда Нагорный Карабах охватили волнения. В Похвистневе молодым супругам выделили землю под строительство дома. За тот тёплый приём, с которым волжская земля встретила южных гостей, семья Осиповых отплатила сторицей. Все три брата, рождённые здесь, в Самарской области, в настоящее время стоят на страже безопасности ее жителей. Есть у них и сестра — долгожданная девочка, самая младшая в семье. Она так же, как и братья, окончила юридический факультет самарского филиала МГПУ. Однако встать с ребятами в один строй ее не пустили. «Служба в полиции суровая, не женская», — уверена мужская часть Осиповых. Сегодня братья — майор Тимофей, лейтенант Сергей и старший сержант Константин — работают по разным направлениям, но в одном отделе полиции. А их мать, Кима Александровна, за такое количество кадровых офицеров награждена почетной грамотой МО МВД России «Похвистневский».

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

А вот в семье Смоляковых старшая из дочерей непременно хочет стать полицейским. Марина и Алексей служат в разных подразделениях ОВД Большечерниговского района. Оба награждены медалями «За отличие в службе» III степени. Будущие супруги познакомились ещё в школе. Сегодня они уверены: вдвоем легче переносить трудности служебной деятельности и тяготы жизни. В их семье растут две девочки. Старшая Валерия уже проявляет характер и твёрдо намерена пойти по стопам родителей. Однако в «семье в погонах» есть место и романтизму. Его добавляет младшая сестра Анна — натура творческая и хозяйственная. Супруги Смоляковы подчёркивают, что несмотря на жесткий служебный график, им удаётся сохранять традицию: вечера один из родителей обязательно должен проводить с детьми.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Напомним, в 2018 году российская полиция отмечает 300-летие со дня своего образования. К этой солидной дате приурочен проект «Семья в погонах». По всей стране трудовые династии полицейских рассказывают о своих успехах и достижениях, о семьях и об особенностях службы в ведомстве.