Цветочная релаксация: хорошее настроение обеспечено на целый год

Цветы мне нравятся все! Луговые, лесные, садовые. Весной, летом и осенью. В горшках и на грядке, на дереве и на кустах. Различных цветов и формы. Иногда ловлю себя на мысли, что смотрю на это чудо природы и просто улыбаюсь, все негативные эмоции уходят и просто повышается настроение.

Предлагаю просто посмотреть и полюбоваться.

После зимы, ее бело-серых пейзажей особое удовольствие смотреть на вновь оживающую природу: почки, росточки, цветы. Вот они первые весенние цветы. Лесные, луговые жители, которые появляются вопреки всему — холодной зиме, экологии и т.д. Никто не растит, не подкармливает, не пропалывает…

Желтое солнышко в траве

Городские «сорняки», но так же радующие глаз

А это уже выращенные людьми — более капризные, но не менее любимые.

На городской клумбе

В саду

В палисаднике

А сколько восторга, радости, эстетического удовольствия приносят цветущие деревья

Прошла весна, и наступает пора летнего цветения… Конечно, летом (по-моему мнению) везде больше травы, чем цветов, но меня радуют даже небольшие разноцветные островки среди зелени и, конечно, домашние любимцы.

А следом идет осень. Здесь есть цветы, которые отцветают в теплое время и морозоустойчивые.

Пока солнечно и тепло.

После первых заморозков… Припорошенные инеем, немного потерявшие краски, но все равно, создающие настроение до самой зимы.

В общем, хорошим настроением я обеспечена круглый год. Ведь даже если за окном зима, холодно, и кроме сосулек ничего не растет, можно полюбоваться комнатными цветами (даже если цветут только кактусы))

Ну и совсем на крайний случай — магазинные композиции. Согласна, эффект не тот, но цветы прекрасны всегда и везде.

Вот такая цветочная релаксация, которая помогает мне расслабиться, получить эстетическое удовольствие и просто находится всегда в гармонии с собой.