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Цветочная релаксация: хорошее настроение обеспечено на целый год
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Цветочная релаксация: хорошее настроение обеспечено на целый год 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
Цветы мне нравятся все! Луговые, лесные, садовые. Весной, летом и осенью. В горшках и на грядке, на дереве и на кустах. Различных цветов и формы. Иногда ловлю себя на мысли, что смотрю на это чудо природы и просто улыбаюсь, все негативные эмоции уходят и просто повышается настроение.
Предлагаю просто посмотреть и полюбоваться.
После зимы, ее бело-серых пейзажей особое удовольствие смотреть на вновь оживающую природу: почки, росточки, цветы. Вот они первые весенние цветы. Лесные, луговые жители, которые появляются вопреки всему — холодной зиме, экологии и т.д. Никто не растит, не подкармливает, не пропалывает…
Желтое солнышко в траве
Городские «сорняки», но так же радующие глаз
А это уже выращенные людьми — более капризные, но не менее любимые.
На городской клумбе
В саду
В палисаднике
А сколько восторга, радости, эстетического удовольствия приносят цветущие деревья
Прошла весна, и наступает пора летнего цветения… Конечно, летом (по-моему мнению) везде больше травы, чем цветов, но меня радуют даже небольшие разноцветные островки среди зелени и, конечно, домашние любимцы.
А следом идет осень. Здесь есть цветы, которые отцветают в теплое время и морозоустойчивые.
Пока солнечно и тепло.
После первых заморозков… Припорошенные инеем, немного потерявшие краски, но все равно, создающие настроение до самой зимы.
В общем, хорошим настроением я обеспечена круглый год. Ведь даже если за окном зима, холодно, и кроме сосулек ничего не растет, можно полюбоваться комнатными цветами (даже если цветут только кактусы))
Ну и совсем на крайний случай — магазинные композиции. Согласна, эффект не тот, но цветы прекрасны всегда и везде.
Вот такая цветочная релаксация, которая помогает мне расслабиться, получить эстетическое удовольствие и просто находится всегда в гармонии с собой.
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