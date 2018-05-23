Теплица — для растений дом, должно быть им уютно в нём

Первая наша теплица была совсем простенькой, продуваемой и «промокаемой». И, хоть мы в ней души не чаяли, жизнь просила чего-то более… добротного. О нашей самой первой теплице я рассказала здесь.

Надо было делать основательные теплицы, тем более хозяйка дачи — моя тетя любит выращивать не только огурцы, помидоры, но и дыни, арбузы, баклажаны…

В новой теплице

И вот три года назад у нас появились две поликарбонатные красавицы. Эти теплицы мы поставили на доски, сделали с двух сторон двери и фрамуги. Конечно, первое время теплицы выглядели внутри не очень красиво, многое нужно было доделать и продумать. Но начало было положено и теплицы начали давать первые урожаи.

А это наши первые урожаи.

Конец июня. Базилик, огурцы и баклажаны. В середине маленький хозяинСобирали вот такие помидоры

И вот такие огурцы

Выращивали болгарский перец и арбузы с дынями. Но в местности, где живут родственники, очень близко находятся подпочвенные воды и теплицы начали «проседать». Вот это был сюрприз! На фотографии видно, что доски ушли в землю, а учитывая прошлое дождливое лето, начали «плавать» и все саженцы.

Тепличка «осела»

Ну что же, нам не привыкать трудиться. Будем «сажать» теплицу на более высокие доски, делать грядки повыше — и ждать нового урожая.

ДоскиПокрываем водонепроницаемым составом.

Новые рядкиЗавезли землю, сделали дорожки.

Наши новые-старые теплицы

Сделали все мы в сентябре 2017 года. Сейчас высаживаем саженцы будущего урожая, надеемся на теплое лето. Но даже если погода будет опять «капризничать» — не страшно. Нашему урожаю ничего не грозит — он в уютном, светлом, теплом… своём доме!