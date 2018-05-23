Россиянам напророчили голодное лето

Необходимость сертификации всех продуктов животного происхождения в автоматизированной системе «Меркурий» спровоцирует дефицит, пишет « Российская газета ». Проблемы с ассортиментом на прилавках магазинов могут начаться с 1 июля — к этой дате все торговые сети должны подключиться к «Меркурию». В Ассоциации компаний розничной торговли заявили, что членам их организации ничего не грозит — все они прошли регистрацию в Россельхознадзоре . А вот поставщики разных сетей готовы только на 20-50 процентов».

Система «Меркурий» создана для того, чтобы иметь возможность полностью отследить производство товара животного происхождения — от фермы до прилавка. Под мониторинг попадут молочные и мясные продукты, яйца, мед, рыба, сыры, колбасы. «Меркурий» должен помочь в борьбе с фальсификатом на российском рынке.