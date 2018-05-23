Ещё
Россиянам напророчили голодное лето
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россиянам напророчили голодное лето 

Авторадио 1 час назад
Фото: ВЕСТИ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Необходимость сертификации всех продуктов животного происхождения в автоматизированной системе «Меркурий» спровоцирует дефицит, пишет «Российская газета». Проблемы с ассортиментом на прилавках магазинов могут начаться с 1 июля — к этой дате все торговые сети должны подключиться к «Меркурию». В Ассоциации компаний розничной торговли заявили, что членам их организации ничего не грозит — все они прошли регистрацию в Россельхознадзоре. А вот поставщики разных сетей готовы только на 20-50 процентов».
Система «Меркурий» создана для того, чтобы иметь возможность полностью отследить производство товара животного происхождения — от фермы до прилавка. Под мониторинг попадут молочные и мясные продукты, яйца, мед, рыба, сыры, колбасы. «Меркурий» должен помочь в борьбе с фальсификатом на российском рынке.
Авторадио: последние новости
Во всем мире обсуждают королевскую свадьбу, которая накануне прошла в Великобритании Калининградец поджег главную новогоднюю елку города Принц Гарри и Меган Маркл официально стали мужем и женой
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Певица разделась в ванной в прямом эфире20
Муж Шурыгиной рассказал о ее миллионах8
Названы марки опасного сливочного масла30
Ким Кардашьян поделилась своим обнаженным фото10
Пугачева поделилась интимными подробностями13
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
00:51
Муж Шурыгиной рассказал о ее миллионах
Звёзды
00:20
Подруга разоблачила Боню порочащей историей
Звёзды
10:21
Смогут ли учёные продлить жизнь человека
Здоровье
07:34
Как выглядят дети, которых вырастили звери
Дети
01:00
К Бузовой вернулись аппетитные формы
Звёзды
11:41
Романы звезд, на которые всем плевать
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение