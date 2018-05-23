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Общественная палата просит Георгия Полтавченко заняться сохранением исторических лестниц
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Общественная палата просит Георгия Полтавченко заняться сохранением исторических лестниц 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
Комиссия по сохранению историко-культурного наследия и туристической привлекательности Общественной палаты Санкт-Петербурга направит губернатору Георгию Полтавченко предложения по сохранению лестниц в исторических жилых домах.
Это было решено по итогу расширенного заседания комиссии, которое состоялось в конференц-зале киностудии «Ленфильм».
В Петербурге проблема сохранения общедомового имущества в объектах культурного наследия стоит весьма остро. В законодательстве четко не оговаривается, какая государственная структура отвечает за сохранность подобных объектов, а также откуда должно поступать финансирование.
Взносы собственников жилья на капитальный ремонт направляются только на работы по фасадам, инженерным коммуникациям и конструкциям. Текущий же ремонт осуществляется силами управляющей организацией многоквартирного дома за счет средств жильцов, собранных на содержание общедомового имущества через взносы на текущий ремонт. В большинстве случаев подобный ремонт осуществляется без необходимой квалификации и без учёта архитектурных особенностей интерьера, в результате чего, многие детали декора утрачиваются или видоизменяются до неузнаваемости.
В результате, на данный момент состояние лестничных клеток в исторических домах существенно зависит от ответственности владельцев квартир. Например, жильцы дома №19 по улице Добролюбова в течение 20 лет своими силами и за собственные средства производили ремонт общедомового имущества, что на сегодняшний день состояние и фасад и внутренних интерьеров этого жилого дома можно считать образцовыми.
По итогам мероприятия было решено подготовить резолюцию и письмо Георгию Полтавченко с конкретными предложениями по решению данной проблемы.
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